Дмитрий Месхиев предположил, что может подвигнуть туриста поехать в Пушкинские горы

13:42, 25 мая 2017, ПАИ

«Я не сторонник резких перемен, я сторонник поиска, чтобы с каждым праздником людям было всё интереснее, поэтому мы стараемся привлекать разных людей», - заявил сегодня, 25 мая, руководитель Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев на пресс-конференции, посвященной Пушкинскому празднику поэзии.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Дмитрия Месхиева, нужно добиваться, чтобы зрители пришли на мероприятие не только для того, чтобы «погулять и выпить пивка», а чтобы в первую очередь мероприятие несло культурный поддекст, происходящее было интересно людям, причем людям разного поколения.

«Необходимо делать что-то интересное, оригинальное, неординарное, но не попсовое. Конечно, мы исходим из финансовых возможностей. Можно было бы конечно пригласить звезд мировой оперы, и мы бы поимели 50 тысяч гостей, но таких возможностей у нас нет», - отметил Дмитрий Месхиев.

Он также добавил, что в рамках праздника со своим концертом выступит певец Дельфин (Алексей Лысиков). «Это поэт, певец, которого знают миллионы молодых людей, будет и его концерт, будет еще много интересного. Сочетание Сургановой и Дельфина, взрослых авторов - это то, что может подвигнуть туриста задуматься: «А не поехать ли мне на фестиваль в Пушкинские горы?». Увидим, подействует ли это», - добавил руководитель Театрально-концертной дирекции.

«Все как-то уже немножко похоронили Пушкинский праздник поэзии. Мы стараемся его реанимировать. Если там будет порядка 10 тысяч гостей, то это хорошо, если больше -совсем красота. Главное, чтобы не было стагнации. Кидаться фразами «В этом году у нас будет 30 тысяч человек!» - это ребячество!» - добавил Дмитрий Месхиев.