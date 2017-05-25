Танцевальный флеш-моб устроили конкурсантки «Миссис Псков - 2017»
В клубе NATA INN GRILL & DANCE прошло pre-party конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.
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Фото: Данила Леонтьев
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Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
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Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
-
Фото: Данила Леонтьев
«Участницы «Миссис Псков - 2017» устроили танцевальный флеш-моб, рассказали о себе и вдоволь попели в караоке. Все было непринужденно и весело. Специальными гостями pre-party стали представители Школы танцев «Dance Family», которые украсили вечеринку своими танцевальными композициями в восточном и латино-американском стиле», - рассказали организаторы.