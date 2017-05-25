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Общество

Автобусы на Пушкинский праздник поэзии выделят все районы Псковской области

Все муниципалитеты Псковской области выделят автобусы для поездки на Пушкинский праздник поэзии. Об этом сообщила начальник службы массовых мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова на пресс-конференции 25 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Помощник руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов отметил, что из Пскова до Пушкинских Гор можно будет добраться на обычном рейсовом автобусе. Кроме того, 10 автобусов поедут на праздник от ПсковГУ, на них смогут отправиться студенты и молодые псковичи. Он рассказал, что в Пушкинском заповеднике парковка будет обустроена не со стороны Бугрово, а со стороны Михайловского. До праздничной поляны с парковки будет курсировать автобус.

Руководитель Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев сообщил, что организаторы праздника рассчитывают и на проект «Поезд в Пушкинские Горы». А пресс-секретарь дирекции Ирина Жукова добавила, что из Петербурга также будут организованы туры на Праздник поэзии.

В этот день в Пушкинских Горах и в Михайловском будут работать два инфоцентра - с 6 утра и до завершения праздника. 

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