Вопрос о передаче в аренду Газпрому 26 километров трубы вызвал дискуссию на сессии городской Думы

13:59, 25 мая 2017, ПАИ

Вопрос о передаче в аренду АО «Газпром газораспределение Псков» муниципального имущества, а именно 26 километров трубы, вызвал дискуссию на сессии городской Думы 25 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это передача коммерческой организации без проведения торгов. Как бы ни проголосовали, буду обращаться письменно и в прокуратуру, и в Федеральную антимонопольную службу», - заявил депутат Игорь Шеменев, отметив, что в области насчитывается порядка 20 организаций, которые могут заниматься техобслуживанием этой трубы.

«Вопрос очень серьезный», - отозвался глава Пскова Иван Цецерский. Он уточнил, какие последствия ждут город в случае принятия положительного решения по вопросу. Представитель юридической службы ответил, что по данному вопросу была проведена правовая экспертиза, и, по мнению городских юристов, согласие может быть дано.

В обсуждение вопроса включился прокурор Пскова Александр Григорьев: «Да, законом предусмотрена такая ситуация, в то же время не совсем понимаю, кто мешал администрации направить письмо в ФАС и получить одобрение». Также он обратил внимание на несоответствия в документах: в пояснительной записке фигурируют 22 километра, в самом тексте решения — 26 километров. «Опечатка в пояснительной записке», - пояснила начальник КУМИ администрации Пскова Лариса Морозова.

«А что мешало заручиться поддержкой ФАС, или вы настолько уверены в своей позиции?» - задал вопрос Иван Цецерский. «У нас таких вопросов довольно много, но даже мы делаем запрос в ФАС, чтобы тот орган, который контролирует, дал своё заключение», - поддержал прокурор. Глава администрации Игорь Калашников сообщил, что лично трижды общался с руководителем Псковского УФАС Ольгой Милонаец на эту тему, но «нет у неё единого мнения».

«А что мешает провести конкурс? Выиграет «Газпром газораспределение Псков» – пусть обслуживает», - вернулся в беседу Игорь Шеменев. «Мы за то, чтобы было всё законно. Но есть нюансы, которые я не хочу озвучивать», - ответил Игорь Калашников.

Народный избранник Дмитрий Барабанов согласился с коллегой: «Правильно говорит Шеменев, если будет конкурс, то цена будет выше. Труба городская, но газ газпромовский, и он должен подать газ. При конкурсе цена будет коммерческой, будет выше».

А депутат Евгений Самуйлов напомнил, что 14 июня состоится очередная сессия гордумы, и рассмотрение вопроса можно было бы отложить. «Передавать надо, но как правильно?» - добавил он.

С этим согласился народный избранник Валерий Лесников. «На комитете я поддержал этот вопрос. Это наше право передать без конкурса, но не обязанность. Давайте в ФАС обратимся. Согласен с Шеменевым – если проведём конкурс, то цена будет выше, главное, чтобы не увеличилась цена на газ», - сказал он.

«На транспортировку газа тоже устанавливается тариф на государственном уровне. А вот арендная плата может быть выше», - высказал свое мнение Игорь Шеменев.

В итоге глава администрации города сообщил, что тоже не против перенести рассмотрение вопроса на 14 июня, и пообещал сделать соответствующий запрос в ФАС.

«Может быть, мы бы и набрали сейчас 13 несчастных голосов, которые требуются, но это фактически будет 50% на 50%», - резюмировал Иван Цецерский.