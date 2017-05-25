51-й Пушкинский праздник поэзии будет посвящен 200-летию с момента первого приезда поэта в Михайловское

14:10, 25 мая 2017, ПАИ

51-й Пушкинский праздник поэзии будет посвящен 200-летию с момента первого приезда поэта в Михайловское. Об этом сообщила начальник службы массовых мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова на пресс-конференции 25 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

К этой дате будут приурочены две выставки, которые откроются в Михайловском 3 июня. В частности, это выставка одного предмета, где будет представлена французская грамматика Жана-Поля Марата Давид де Будри, по которой Александр Пушкин учился в Царкосельском лицее. Наталья Виноградова отметила, что конкретно эта книга поэту не принадлежала, но у него была аналогичная. Вторая выставка посвящена столетию художника Василия Звонцова, на ней можно будет увидеть его работы, посвященные пушкинским местам. Выставка откроется литературно-музейной гостиной.

Наталья Виноградова добавила, что на празднике будет работать ремесленная ярмарка и общепит. Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев заметил, что это будет настоящая ярмарка мастеров, «людей, которые умеют что-то делать». Его помощник Дмитрий Волхонов рассказал, что организаторы отказались и от батутов, и от аттракционов со стрельбой из лука.

Он также сообщил, что 2 июня в 15:00 на улице Пушкина в Пскове пройдут поэтические чтения. 45 минут актеры Псковского драмтеатра будут читать Пушкина. В 18:00 чтения продолжатся в амфитеатре на берегу реки Великой. Участвовать в них будут псковские поэты и чтецы.

Дмитрий Месхиев добавил, что там же Пушкина смогут почитать и обычные горожане. «Это хорошая традиция вырисовывается», - считает он.

Руководитель дирекции подчеркнул, что нельзя забывать про молодежь, поэтому на празднике будет отдельный поэтический молодежный блок. «Думаю, обозначенные в списке авторов фамилии будут интересны молодежи. Так много молодежи давно не звали. Список появится в ближайшее время», - сказал он.