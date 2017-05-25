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Общество

Псковичи представят в Совете Федерации потенциал региона и сыграют в футбол

С 29 по 31 мая Псковская область примет участие в традиционных днях регионов в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В эти дни псковская делегация во главе с губернатором области Андреем Турчаком, заместителями, председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым, членами Совета Федерации Еленой Бибиковой и  Александром Борисовым представят в верхней палате парламента социально-экономический потенциал региона.

Планируется на примере Псковской области обсудить актуальные вопросы межбюджетных отношений и их влияние на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации. Отдельное заседание будет посвящено теме жилищного строительства и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, как основы улучшения качества жизни жителей псковского региона. Участники мероприятий обсудят новые стандарты в развитии социальных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также будет рассматриваться экономический и инвестиционный потенциал Псковской области.

Кроме того, между командами СФ и Псковской области пройдут товарищеские матчи по футболу и волейболу. В здании Совета Федерации будет работать выставка Псковской области. Также в рамках 413-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О социальном и экономическом развитии Псковской области и о приоритетах в законотворческой деятельности сенаторам расскажут руководители региона.

Отметим, что дни регионов проходят в соответствии с регламентом Совета Федерации с целью представления субъектов в верхней палате Федерального Собрания РФ.

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