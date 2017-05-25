Выбрана книга 51-го Пушкинского праздника поэзии

14:07, 25 мая 2017, ПАИ

Книгой LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» станет сборник «А.С. Пушкин. Стихи, написанные в Михайловском», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Она напомнила, что это издание лирических произведений Пушкина увидело свет силами заповедника в начале нынешнего года. Стихотворения, созданные как собственно здесь, в родовом имении, так и вдали от псковских мест, но посвящённые им, проиллюстрировал давно и плодотворно сотрудничающий с «Михзайловским» петербургский художник Энгель Насибулин.

В Псковской области купить этот сборник можно только в музее-заповеднике. Познакомиться с книгой и при желании приобрести её можно будет и на Поэтической поляне близ музея-усадьбы «Михайловское» 3 июня, в субботу.

Напомним, что афишу праздничных событий в Святогорье можно найти на официальном сайте Пушкинского заповедника.

К картинке:

Энгель Насибулин. Иллюстрация из новой книги «А.С. Пушкин. Стихи, написанные в Михайловском».