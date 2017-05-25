Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов

18:43, 25 мая 2017, ПАИ

Псковская область занимает 7-ю позицию в рейтинге субъектов Российской Федерации по эффективности использования лесных ресурсов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Председатель Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов отметил, что рейтинг составлен Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством лесного хозяйства. «Рейтинг достаточно значимый. Он оценивает работу регионов за 2016 год. Основными критериями оценки являются борьба с лесными пожарами и уход за лесами», — пояснил он.

Список лучших регионов по лесопользованию возглавляет Костромская область. Также вместе с Псковской областью в десятку лидеров входят Ленинградская, Вологодская, Тверская, Калининградская, Смоленская, Брянская области, Республика Карелия и Республика Татарстан.

В самом конце списка оказались Забайкальский край (80-е место) и Чукотский автономный округ (81-е место). В рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург, поскольку леса в них имеют статус городских и не относятся к лесному фонду.