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Общество

Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов

Псковская область занимает 7-ю позицию в рейтинге субъектов Российской Федерации по эффективности использования лесных ресурсов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Председатель Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов отметил, что рейтинг составлен Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством лесного хозяйства. «Рейтинг достаточно значимый. Он оценивает работу регионов за 2016 год. Основными критериями оценки являются борьба с лесными пожарами и уход за лесами», — пояснил он.

Список лучших регионов по лесопользованию возглавляет Костромская область. Также вместе с Псковской областью в десятку лидеров входят Ленинградская, Вологодская, Тверская, Калининградская, Смоленская, Брянская области, Республика Карелия и Республика Татарстан.

В самом конце списка оказались Забайкальский край (80-е место) и Чукотский автономный округ (81-е место). В рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург, поскольку леса в них имеют статус городских и не относятся к лесному фонду.

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