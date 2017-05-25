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Общество

Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась комбинированная служебно-прикладная эстафета между участниками фестиваля «Псковское вече». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии.

Команды из Минска, Могилева, Белгорода, Санкт-Петербурга, Рязани, Владимира, Новгорода и Пскова соревновались на время в беге, переноске раненого, в упражнении с гирями, использовании спецсредств, а также в неполной разборке–сборке автомата Калашникова.

По итогам эстафеты победу одержал Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина, серебряным призером соревнований стал Псковский филиал Академии ФСИН России, «бронзу» в упорной борьбе завоевал Владимирский юридический институт ФСИН России.

За волю к победе награждены два участника состязаний – курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России Елизавета Маякова и Академии ФСИН России Алла Романюк.

Награды и дипломы победителям и призерам соревнований вручил заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Алексеев.

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