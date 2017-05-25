Главврача областной больницы наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

14:14, 25 мая 2017, ПАИ

25 мая в ходе 83-й очередной 83-й сессии Псковской городской Думы депутаты проголосовали за награждение медалью «За заслуги перед Псковом» главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская областная клиническая больница» Анатолия Волкова и поэта, члена Союза писателей РФ Валерия Мухина. Накануне сессии думский комитет по социальным вопросам и молодежной политике рассмотрел эти вопросы и рекомендовал коллегам поддержать кандидатуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Также на сессии парламентарии приняли решение о награждении почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской городской Думы: работников Псковской городской поликлиники, детского сада № 38 «Умка», народного коллектива академического женского хора «Родники», его художественного руководителя Зинаиды Порубай и аккомпаниатора Олега Ковалёва.