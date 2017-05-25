В псковском СИЗО-1 подвели итоги мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы

18:28, 25 мая 2017, ПАИ

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 подвели итоги мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы. Наиболее активные учащиеся награждены дипломами и сладкими призами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель Наталья Афанасьева в течение месяца в учебно-консультационном пункте проходили мероприятия, посвященные знаменательной дате. Для учащихся были организованы конкурсы, викторины, состязания, в которых каждый мог проявить творческие способности, спортивную подготовку.

Кроме этого, на протяжении всех занятий ребята делились историями своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. По итогам мероприятий активные участники награждены дипломами и сладкими призами.

«Вечная память мужественному народу Советского Союза в борьбе с фашизмом. Отдавая дань уважения за подвиг народа, мы вспоминаем и благодарим членов наших семей, прошедших горнило той войны за их героизм и стойкость, любовь и верность Родине», - сказала Наталья Афанасьева в завершение мероприятия.