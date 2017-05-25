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Общество

Иван Цецерский заявил о «стремительном развитии» и «качественном изменении» Пскова

«Стремительное развитие нашего города - это итог совместной работы», - заявил глава города Иван Цецерский в ходе отчета о работе в 2016 году перед депутатами Псковской городской Думы на сессии 25 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский напомнил, что в 2017 году завершается срок полномочий Псковской городской Думы пятого созыва. «Несмотря на экономическую ситуацию, эту пятилетку можно назвать эрой  продуктивных решений, сохранения социальной стабильности», - считает глава Пскова. Он отметил, что Пскова выбрал для себя путь поэтапного качественного изменения, один капитальный объект сменяет другой, улучшая облик города. По его словам, реализация многих проектов стала благодаря совместной работе органов местного самоуправления с органами государственной власти, губернатором, администрацией Псковской области и областным Собранием.  

Иван Цецерский также сообщил, что за отчётный период Псковская городская Дума приняла 448 решений, комитеты провели 70 заседаний, на которых рассмотрели около 600 вопросов.

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