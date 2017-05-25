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Общество

Команда «Полицейский ИлиМент» стала победителем фестиваля КВН «Псковское вече»

В Псковском филиале Академии ФСИН России по Псковской области состоялся фестиваль игр КВН «Псковское вече». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Академии.

В играх принимали участие шесть команд: Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина, Санкт-Петербургского  университета МВД России, Владимирского юридического института ФСИН России, Академии ФСИН России, Псковского государственного университета и Псковского филиала.

«Представители образовательных организаций заранее готовились к этой игре, поэтому визитная карточка каждой из команд получилась задорной и интересной. Кроме того, соревнования полностью соответствовали жанру данной игры: ребята состязались в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизировали и разыгрывали заранее заготовленные сцены, связанные с темой «Кино», - рассказали в академии.

В составе жюри были представители Гремячей лиги КВН города Пскова. В зале также находились гости из Белоруссии: Могилевского института МВД и Академии МВД Республики Беларусь.

По итогам юмористических состязаний победу одержала команда «Полицейский ИлиМент» Санкт-Петербургского  университета МВД России. Второе место заняла команда «Территория 02» Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина. Почетное третье место досталось команде «ФСИНовские тигры» Псковского филиала Академии ФСИН России. 

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