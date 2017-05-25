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Общество

Глава Пскова провел в 2016 году 31 рабочий выезд на территорию города

Глава Пскова Иван Цецерский провел в 2016 году 31 рабочий выезд на территорию города. Кроме того, он совершал в образовательные учреждения города. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сообщил сегодня, 25 мая, в ходе традиционного отчета о работе перед депутатами гордумы.

По словам Ивана Цецерского, за отчётный период в Псковскую городскую Думу поступило свыше 4 тысяч официальных писем и заявлений, из них 287 обращений граждан. Проведены 12 приёмов граждан и более 100 встреч «по личным вопросам». 

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