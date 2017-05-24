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Иван Цецерский – депутатам гордумы: Была бы возможность не проводить выборы, я бы оставил всех вас

«Была бы возможность не проводить выборы в сентябре, я бы оставил всех вас. Вы все подготовлены!» - заявил глава Пскова Иван Цецерский, обращаясь к депутатам Псковской городской Думы сегодня, 25 мая, в ходе своего отчета о работе в 2016 году.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, глава Пскова отметил, что все народные избранники «работали одной командой». «Даже один человек-фракция не почувствовал на себе давления 17 членов другой фракции», - добавил он.

Отметим, что в Псковской городской Думе 6-го созыва «человеком-фракцией» могут быть названы представляющий «Яблоко» Артур Гайдук, представитель ЛДПР Сергей Барабанов и избранный по спискам «Справедливой России» Евгений Самуйлов.

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