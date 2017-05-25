Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты

14:52, 25 мая 2017, ПАИ

Группа из пяти мотоциклистов, попавших в ДТП сегодня, 25 мая, в районе Черехи, начала торможение перед остановившимся автомобилем, однако, как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, один из них не успел завершить маневр и сшиб своих спутников.

В результате погибли женщина 1971-го и мужчина 1972-го годов рождения. Мотоциклист 1989-го года рождения в результате ДТП получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа.