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Общество

Более 6,5 млн рублей вложат в обновление тротуаров в Великих Луках

До 1 сентября на улицах Великих Лук будут отремонтированы тротуары. На сайте госзакупок объявлен аукцион на обновление пешеходных дорожек.

Работы планируется провести на Октярьском проспекте (между переездами), проспекте Ленина (от дома № 36 до дома № 40/33), площади Рокоссовского, улицах Вокзальной (от дома № 4 до дома № 24/7), Первомайской, Комсомольской (от улицы Зверева до дома № 11), Е. Клевцова, Дьяконова, 21, Ухтомского (от улицы Я. Арно до улицы С. Разина), Толстого (от набережной Лейтенанта Шмидта до дома № 9 по улице Некрасова), Липецкой, а также на улицах М. Кузьмина (от улицы Сизова до улицы Желябова) и Зверева (от проспекта Гагарина до дома № 37) — нечетная сторона, Малышева и Я. Арно (до дома № 18) — четная сторона.

Максимальная цена контракта составляет 6 млн 635 тысяч 667 рублей. Источник финансирования — субсидии федерального и областного бюджетов.

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