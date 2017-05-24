Сотрудники Росгвардии из Пскова заняли третье место на чемпионате по стрельбе

15:44, 25 мая 2017, ПАИ

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Северо-Западного ордена Красной звезды округа войск национальной гвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Команда отдела Росгвардии по Псковской области заняла на соревнованиях третье место, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отдел Росгвардии по Псковской области представляли сотрудники СОБР, ОМОН, отдела вневедомственной охраны. Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд.

По условиям состязаний, необходимо было выполнить шесть упражнений из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки.