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Общество

Ещё 4 млн рублей выделят из областного бюджета на вытрезвитель в Пскове

Ещё 4 млн рублей планируется выделить из областного бюджета на вытрезвитель в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак, отвечая на вопрос фельдшера Ивана Васильева, который изначально он адресовал главе города Ивану Цецерскому на сессии Псковской городской Думы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Турчак пояснил, что организация вытрезвителя находится в ведении региональных властей, поэтому задавать такой вопрос главе города «некорректно».

«Первый этап профинансирован. Город выделил помещение. Проведён ремонт.  Всего необходимо порядка 8 млн рублей, 4 млн уже профинансированы, в ближайшее время будут выделены ещё 4. Сейчас нужно провести строительные работы и закупить оборудование», - уточнил губернатор и добавил, что комитет по здравоохранению и фармации будет решать, кто будет курировать новое учреждение.

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