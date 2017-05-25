Иван Цецерский о реконструкции Гельдтовой бани: Завершаются процедуры получения всех разрешений

15:10, 25 мая 2017, ПАИ

В ноябре 2016 года новые владельцы здания Гельдтовой бани получили разрешение продлить работы по реконструкции и приспособлению памятника до 2019 года. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 25 мая, на сессии Псковской городской Думы заявил глава города Иван Цецерский.

По его словам, сейчас «завершаются процедуры получения всех разрешений». В частности, должны быть получены заключения на использование водных пространств.

Глава города напомнил, что «это проект очень публичный», и что он «неоднократно был предметом обсуждения на общественном совете». По его словам, здание «будет реконструировано как баня, в рамках сохранения облика, этажность ограничена». «Никаких сомнений быть не может», - добавил он.

Напомним, в июне 2015 года ООО «Сити Сервис», предложившее за Гельдтову баню 8 миллионов 100 тысяч рублей, стало победителем конкурса по продаже памятника.

Сообщалось, что согласно договору купли-продажи, покупатель не должен производить изменение фасада и перепланировки здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города. Кроме того, покупатель обязуется сохранить историческую функцию объекта (баня) на срок 49 лет.

В соответствии с дополнительным соглашением от 3 апреля 2015 года к охранному обязательству на объект, до апреля 2017 года должны были быть выполнены научно-проектные и исследовательские работы, а с апреля 2017 по апрель 2020 года - ремонтно-реставрационные работы.