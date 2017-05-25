Попавшие в ДТП под Псковом мотоциклы были зарегистрированы в Ленинградской и Тюменской областях

15:12, 25 мая 2017, ПАИ

Мотоциклы, попавшие в ДТП на 295 км автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Невель, были зарегистрированы в Ленинградской и Тюменской областях.

Как стало известно Псковскому агентству информации, на месте аварии были обнаружены автомобиль Nissan X-Trail с эстонскими номерами, мотоциклы BMW, Yamaha и два Honda Х-4. Водители двух последних столкнулись, когда группа мотоциклистов начала торможение перед остановившимся автомобилем: один из них не успел завершить маневр и сшиб своих спутников. На данном участке дороги производился ремонт.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир тюменского мотоцикла, пострадал водитель петербургского.

Личности погибших и пострадавшего устанавливаются. Пострадавший с различными степенями тяжести доставлен в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».