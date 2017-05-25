Стрельбу по беспилотникам и аэростатам отрабатывают снайперы в Псковской области

15:24, 25 мая 2017, ПАИ

В Псковской и Ленинградской областях снайперские пары Западного военного округа отрабатывают стрельбу по беспилотным летательным аппаратам (БЛА) и разведывательным аэростатам условного противника из вертолетов Ми-8. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

БЛА и аэростаты условного противника, залетевшие в запретную зону, обнаруживаются с помощью новейших радиолокационных станций задолго до их подлета к военным объектам. Информация о них поступает на пульт дежурных сил, затем оперативно осуществляется загрузка снайперов в вертолет и взлет.

Снайперы ведут стрельбу на рекордную дальность стрельбы – до 1,5 км. Итог их действий - поражение всех целей.