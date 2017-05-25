Эксперты рекомендовали перевод учеников из Заборовской школы Порховского района в Славковскую

17:09, 25 мая 2017, ПАИ

Экспертная комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации и (или) ликвидации образовательных учреждений дала согласие Порховскому району на перевод учеников из Заборовской школы в Славковскую. Заседание состоялось 23 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник Государственного управления Псковской области Александр Седунов.

В настоящее время в Заборовской школе обучаются 13 ребят, в том числе мальчик-инвалид дистанционно, уроки ведут 8 учителей. «Когда в школе не ведется половина предметов, это тоже не образование», - заметил руководитель управления.

Александр Седунов подчеркнул, что на заседании комисси речь, в частности, шла об улучшении качества образования. Однако, по его словам, перед принятием решения по вопросу ликвидации Заборовской школы районные власти (учредитель) должны детально проработать вопросы, связанные с доставкой детей в образовательное учреждение и трудоустройством педагогических работников в Славковскую и Хиловскую средние школы.

А Славковская школа, в свою очередь, должна внимательно отнестись к каждому ребенку, сказал Александр Седунов, имея в виду и образовательную программу и вхождение детей в новое учебное заведение, в целом.