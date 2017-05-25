Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре

15:29, 25 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 25 мая, в 17:00 в кассе театра драмы появятся бесплатные пригласительные билеты на премьеру поэтического спектакля Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Постановку покажут в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в большом зале Научно-культурного центра в Пушкинских Горах. Аккомпанировать Дмитрию Дюжеву будет Псковский симфонический оркестр.

Начало спектакля в 18:00. Полная пограмма Праздника тут.