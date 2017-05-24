Андрей Турчак об отчёте Ивана Цецерского: Впереди большая работа

15:30, 25 мая 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак прокомментировал отчёт главы Пскова Ивана Цецерского об итогах работы Псковской городской Думы в 2016 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, многое было сделано, изменения произошли во всех сферах городской жизни, «начиная с самых злоболневных вопросов». Андрей Турчак поблагодарил депутатский корпус за совместную работу. «Вы работали как единый механизм. Впереди большая работа, связанная с проведением Ганзейских дней, вы все участвуете в подготовке, и у меня нет никаких сомнений, что Псков ещё больше преобразится и станет ещё более комфортным для жизни наших горожан, потому что, в первую очередь, всё это мы делаем для самих горожан, а не для тех, кто приедет и уедет, хотя это тоже важно», - подчеркнул Андрей Турчак.

Он напомнил, что когда-то бюджет города начинался с двух миллиардов рублей, а «2016-й мы закончили чуть-чуть не дотянув до 5 миллиардов». «Мы, действительно, попали в зону турбулентности, и областной бюджет испытывал большие награзуки. С этим связано то, что некоторые наши проекты, которые должны были закончиться раньше, получили продолжение. Ситуация меняется, экономика оживает, и те антикризистные меры, которые были реалоизованы, дали свой результат», - отметил Андрей Турчак.

Губернатор добавил, что, по его мнению, большинство депутатов городской Думы планируют и хотят работать в новом созыве. «По задаваемым вопросам мы видим, что избирательная кампания уже началась. Пусть они таким образом ведут свою избирательную кампанию, наша с вами задача работать. Хотел бы пожелать всем интересной, избирательной кампании, честной и чистой победы и дальнейшей работы на благо Пскова», - подытожил Андрей Турчак.