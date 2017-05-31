Псковская область: Отдых для души и тела. Часть 1-я

11:36, 31 мая 2017, ПАИ

Псковская область входит в число самых популярных регионов для туризма, посмотреть местные достопримечательности съезжаются путешественники не только из России, но и из-за рубежа. И это не удивительно, ведь природа псковской глубинки уникальна, а история полна тайн. Да и местные гостиницы и центры отдыха ничуть не хуже заграничных отелей. В преддверии сезона отпусков Псковское агентство информации подготовило список мест, где туристы могут провести время не только с комфортом, но и с пользой, в полной мере оценив местный колорит.

Центр отдыха «Подосье»

Кто может отказать себе в удовольствии попариться в бане, особенно когда для этого не требуется уезжать далеко из города? Центр отдыха «Подосье», который расположен всего в 2-х километрах от Пскова, предлагает своим гостям провести время с пользой для души и тела!

На огороженной территории центра расположены два гостевых дома. Причем один из них поделен на две части, в каждой из которых есть парилка, бассейн, телевизор, караоке, музыкальный центр и холодильник. В нем одновременно могут размещаться две разные семьи или компании до 12 человек, но пересекаться при этом они не будут.

Второй дом с банкетным залом вмещает до 25 человек и прекрасно подойдёт, например, для проведения корпоративного отдыха.



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»



Фото: Центр загородного отдыха «Подосье»











































Во всех трёх банях имеется подогреваемый бассейн, поэтому родители могут не переживать за ребенка, который захочет поплескаться в нем. Вода в бассейне фильтруется, а температура поддерживается на уровне 23-25 градусов по Цельсию.

Кстати, с собой не обязательно брать банные принадлежности – веники, простынки, полотенца можно приобрести прямо в центре отдыха. А вот напитки и еду рекомендуют взять с собой.

Центр также устраивает всевозможные акции. К примеру, сейчас при заказе бани от трех часов в будний день, четвертый час идет в подарок.

Центр отдыха расположен в двух километрах от Пскова по Рижскому шоссе (в сторону Риги) при въезде в деревню Подосье, напротив указателя «Неелово».

Время работы: с 10:00 до 0:00.

Телефон: 8-911-884-23-73

Социальные сети: «ВКонтакте» - https://vk.com/podosie

Учебно-исторический заповедник «Холомки»

Учебно-исторический заповедник «Холомки» приглашает отдохнуть на природе от рутины серых будней и бытовых забот, насладиться теплой погодой и красивейшими пейзажами. В распоряжении гостей – комфортабельные номера, просторные праздничные залы и живописный берег реки Шелони.

Отдыхая здесь, можно погрузиться в атмосферу времен Александра Невского, в мир дворянских усадеб с их русскими и европейскими традициями. Необыкновенные рекреационные ресурсы, богатое историко-культурное наследие, интересные исторические события, знакомство с порховскими народными ремеслами – все это ждет посетителей усадьбы князя Гагарина «Холомки». Добраться до заповедника можно, заказав практически любой транспорт. Для любителей приключений там может сесть даже вертолет. А всегда быть в курсе событий и оставаться на связи поможет бесплатный wi-fi.

Помимо знакомства с усадьбой, гости заповедника могут отправиться на экскурсии в Никандровский монастырь или в Порхов, посмотреть каменную крепость XV века. Предлагается посетить и деревню Волышово, где расположены имение графа Строганова XVIII-XIX века, которое называли «Псковским Версалем», и действующий конный завод, где желающие смогут покататься верхом на лошадях. В Княжьих Горках - богатом усадебном комплексе, принадлежавшем княгине М. А. Строгановой, - туристов ждет большой пейзажный парк с красивыми видами. Также в «Холомках» готовы провести для своих гостей экскурсии в ближайшие города – Псков и Великий Новгород.



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



Фото: Усадьба «Холомки»



















































В живописных местах вблизи усадьбы «Холомки» можно устроить пикник с друзьями, сходить в лес за грибами или ягодами, посидеть у костра с гитарой или просто прогуляться по спокойным и тихим местам. Такой отдых на природе поможет справиться с эмоциональной усталостью, накопившейся за зиму, даст мощный заряд сил для работы и новых начинаний. Достаточно посетить «Холомки» один раз, чтобы возвращаться сюда снова и снова!

Учебно-исторический заповедник «Холомки» расположен в Порховском районе.

Телефон: 8-911-392-08-02.

Адрес в Интернете: http://www.spbstu.ru (в разделе Департамента социальных программ)

Социальные сети: «ВКонтакте» - https://vk.com/vholomkah

Ссылка на презентацию: https://cloud.mail.ru/public/ALg2/M6NHbH5qS

Электронная почта: kholomki@yandex.ru

Туристско-спортивный центр «Березовый хутор»

Предпочитаете активный отдых? Тогда вам следует отправиться в Туристско-спортивный центр «Березовый хутор», где можно получить массу острых ощущений, незабываемые эмоции и заряд бодрости на всю предстоящую рабочую неделю.

Для тех, кто занимается мотокроссом, подготовлена специальная трасса, по своей архитектуре и безопасности отвечающая всем современным требованиям и стандартам.

Любители эндуро, как профессионалы, так и новички, могут отработать навыки на тренировочной площадке или испытать себя на лесных маршрутах разной сложности. Предоставляются услуги опытного тренера.

В центре отдыха «Березовый хутор» каждый найдет занятие по душе!



Фото: Берёзовый хутор



Фото: Берёзовый хутор



Фото: Берёзовый хутор



Фото: Берёзовый хутор



Фото: Берёзовый хутор



Фото: Берёзовый хутор



Фото: Берёзовый хутор



Фото: Берёзовый хутор















Все, кто заботится о своем здоровье, могут арендовать прогулочный велосипед или палки для скандинавской ходьбы, чтобы самостоятельно или в сопровождении экскурсовода прогуляться по живописным маршрутам.

Если вам надоела скучная офисная жизнь, попробуйте себя в роли работника местной фермы. Здесь вас научат ухаживать за курами и овцами, кормить животных, заниматься другими видами сельскохозяйственных работ. Рабочий халат, сапоги и перчатки с собой брать совершенно не обязательно – спецодежда выдаётся на месте.

После настоящего «крестьянского» труда в самый раз отправиться в горячую русскую баню, где, к тому же, есть кедровая купель.

Пожарить шашлыки можно на мангале под соснами или открытой площадке, стилизованной под «пионерский костер». Подвела погода? Тогда к вашим услугам крытая беседка с мангалом, проточной водой, освещением и розетками. Здесь может разместиться компания до 20 человек.

Еще одна «изюминка» центра - эксклюзивный музей самоваров, где можно узнать об истории этого устройства, его видах и фасонах. Чаепитие из самовара, растопленного на шишках, с баранками и вареньем, под звуки старого патефона поможет приобщиться к русскому быту.

Разместиться на «Берёзовом хуторе» можно в комфортабельных гостевых домах, а для любителей палаточного отдыха и посиделок у костра есть кемпинг. Тот, кто случайно забыл дома палатку, но очень хочет ночевать на свежем воздухе, может взять весь необходимый инвентарь в аренду.

Есть в центре и автокемпинг, стоянка расположена в непосредственной близости от трассы Санкт-Петербург – Рига. К тому же, совсем близко находятся главные достопримечательности Псковской области - Изборская крепость, Печорский монастырь и Псковский кремль.

В кемпинге предусмотрена возможность слива-залива воды, утилизации отходов, подключения к электричеству. Есть стационарный туалет и летний душ. Ну и, конечно, место для отдыха, где можно устроить барбекю, посидеть с друзьями в беседке или на скамейках возле костра.

Туристско-спортивный центр «Березовый хутор» находится в деревне Третьяково Печорского района на 33-м километре трассы Псков – Рига.

Телефоны: +7-953-247-0111, +7-911-366-9925.

Адрес в Интернете: www.park60.ru

Соцсети: «ВКонтакте» - https://vk.com/berezovyhutor.

Пушкинский заповедник

Насладиться русским пейзажем, национальным ландшафтом и усадебной культурой предлагает Пушкинский заповедник, где воедино сплелись славная история Псковского края и величие Императорской России.

Гости заповедника смогут посетить восстановленные и отреставрированные старинные русские усадьбы XVIII – XIX веков: родовое поместье Пушкиных – Михайловское, усадьбы друзей и предков поэта – Тригорское и Петровское. Вблизи Михайловского, в деревне Бугрово, находится литературно-этнографический музейный комплекс, состоящий из двух музеев – «Водяная мельница» и «Пушкинская деревня», создающих образ деревни пушкинского времени. Здесь работают центр народных ремесел, класс русской письменности и музейная почта. Музейные усадебные комплексы дополняются старинными городищами (Воронич, Савкина горка, Врев), озерами, рекой Сороть, древними курганами и жальниками. В Пушкинских горах у восточной стены Успенского собора Святогорского монастыря расположен некрополь Ганнибалов – Пушкиных, могила Александра Сергеевича Пушкина.

Именно здесь, в музее-заповденике «Михайловское», у вас будет возможность окунуться в мир Пушкина, услышать «шум лесов», «вихорь буйный», «иволги напев живой», «бури шум», «чудное преданье», «шепот речки тихоструйной».



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



Фото: Пушкинский заповедник



























































Помимо экскурсий в Пушкинском заповеднике часто проходят концертные программы из цикла «Летние вечера в русской усадьбе», художественные и тематические выставки, занятия в классе русской письменности и центре народных ремесел. И этим летом заповедник приготовил насыщенную программу для своих гостей, которым точно не придётся скучать.

Так, 2-4 и 6 июня состоится 51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, 6-12 июня - 3-й фестиваль молодёжных театров «Михайловское-2017», 20-23 июня - 13-й фестиваль народных и любительских театров «Затеи сельской остроты», 7 июля – фольклорный праздник «Горела Купала, горела на Ивана». 14 июля гости заповедника смогут стать участниками музейного праздника урожая смородины «Смородиновый день», а с 15 июля по 31 декабря посетить выставку к 200-летию с момента первого приезда А. С. Пушкина в Михайловское и написания стихотворения «Простите, верные дубравы!»

На 26-31 июля здесь запланирован Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины», 5 августа – Праздник ягод, плодов и варенья, 16-19 августа – Михайловские Пушкинские чтения к 193 годовщине со дня приезда А. С. Пушкина в михайловскую ссылку «…взглядом Шекспира». С 22 по 27 августа в заповеднике продлится фестиваль «Проводы пушкинского лета», 24 августа в Тригорском организуют яблочный день «Вот яблоки так яблоки, на славу!». А с 15 по 30 сентября запланированы гастроли театра «Пушкинская школа» в Пушкинском заповеднике.

Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское» расположен в Пушкиногорском районе. Музеи открыты для посетителей ежедневно с 10:00 до 18:00. С 1 мая по 31 августа по пятницам и субботам объекты работают до 20:00, кассы музеев - с 9:00 до 17:30 (в пятницу и субботу - до 19:30). Последний вторник каждого месяца - санитарный день.

Телефон-факс: 8 (81146)2-25-60, 2-23-21.

E-mail: pgmuseum@ellink.ru; bilet1911@yandex.ru

Адрес в Интернете: http://www.pushkin.ellink.ru.

База отдыха «Алоль»

Базу отдыха «Алоль» называют «лесной жемчужиной», так как она расположена в живописном сосновом бору на берегу проточного озера Зверено. Это поистине удивительное место. Здешняя природа щедро делится с отдыхающими ягодами и грибами, в озерах не переводится всевозможная рыба. А значит, уехать отсюда без впечатлений попросту невозможно!

Гостей ожидают комфортные рубленые коттеджи со всеми удобствами и гостиничный корпус.



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль



Фото: Алоль































На базе отдыха «Алоль» масса развлечений, так что скучать не придется. Для любителей активного отдыха работает пункт проката спортивного и водного инвентаря. «Экстремалы» могут пройти комплекс препятствий в веревочном парке, поиграть в пейнтбол. В компании друзей можно пожарить шашлычок в оборудованных беседках с мангалом у воды, а после отправиться в русскую и финскую баню.

База отдыха «Алоль» расположена в Пустошкинском районе в деревне Холюны.

Телефоны: 8-911-383-40-38, (881142)2-19-90, (881142)2-10-68

Адрес в Интернете: http://www.aloli.ru

Социальные сети: «ВКонтакте» - https://vk.com/alolbaza

Милости просим в Псковскую область!

Продолжение следует…