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Общество

День города в Великих Луках перенесли на четвёртые выходные августа

День города в Великих Луках пройдёт в четвёртые выходные августа. Такое решение приняли депутаты великолукской городской думы на очередном 68-м заседании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Как пояснила председатель комитета культуры Анжелика Романюк, именно конец августа является самым удобным временем для проведения праздничных торжеств. "К этому моменту возвращаются с летних каникул дети, взрослые приезжают из отпусков. Да и детские творческие коллективы, неизменно участвующие в праздничных мероприятиях, смогут полноценно отдохнуть летом, чтобы в конце августа выступить в концертах", - отметила она.

Такое мнение поддержали многие депутаты, руководители учебных учреждений, а также председатель городского совета ветеранов, почетный гражданин города Валентин Афанасьев. Он заметил, что ветеранам очень понравился праздник 850-летия, который Великие Луки отмечали в прошлом году именно в конце августа, и они просят, чтобы День города ежегодно проводился в это время.

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