Великолукским депутатам рассказали о планах на лето

16:09, 25 мая 2017, ПАИ

Информацию об организации летнего отдыха учащихся в оздоровительных пришкольных и загородных лагерях в 2017 году заслушали депутаты Великолукской городской Думы в ходе очередного 68-го заседания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

И. о. начальника управления образования Инна Репях рассказала, что 1 июня на базе 15 общеобразовательных учреждений (кроме МБОУ «Центр образования») для 1480 детей откроется первая лагерная смена, которая продлится до 21 июня. Для несовершеннолетних, отдыхающих в пришкольных лагерях, будет реализован проект по краеведению «Мой край. Мои земляки», включающий организацию экскурсий и экскурсионных поездок в музеи города и Великолукского района.

Пойдут летние патриотические акции. Акция «Я, ты, он, она – вместе целая страна», посвященная Дню России, состоится 9 июня на площади Ленина возле стелы «Город воинской славы» с беседой о бережном к ней отношении. Акция «Свеча памяти» состоится 21 июня. Во время второй лагерной смены, которая пройдет с 22 июня по 12 июля на базе 10 общеобразовательных учреждений, отдохнут 585 детей.

С 1 февраля по 1 апреля управление образования администрации города организовало заявочную кампани по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории города Великие Луки», которая предусматривает организацию отдыха и оздоровления детей не только в пришкольных лагерях, но и в загородных оздоровительных лагерях, лагерях санаторного типа. Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации – это дети из малоимущих семей, дети, находящиеся на опеке, в патронатных и приемных семьях, дети-инвалиды, а также дети из малоимущих семей. За этот период в управление образования обратилось более 230 родителей (законных представителей), соответствующих этой категории.

Дети будут отдыхать в загородных лагерях и санаториях Псковской области: «Алые паруса», «Березка», «Звездный», «Космос», «Ленок», «Чайка», «Гороховое озеро», «Сосновый бор». На базе «Звездного» будут организованы две профильные смены: третья смена для особо одаренных детей, посещающих муниципальные учреждения культуры, а четвертая смена будет спортивной.

Первая профильная смена будет открыта в загородном оздоровительном лагере «Космос» с 10 по 30 июня под названием «Я - патриот», для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: безнадзорных детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки, а также для детей, требующих повышенного внимания со стороны педагогов. В лагере отдохнут 60 детей.

В загородный оздоровительный лагерь «Алые паруса» Островский район в четвертую смену поедут дети, занимающиеся велосипедным спортом. Впервые будет организована профильная смена «Кадеты» в загородном оздоровительном лагере «Дружба» Стругокрасненского района с 9 по 29 июня, из обучающихся из МАОУ «Кадетская школа» и МБОУ «Лицей № 10» (кадетские классы).

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышения эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки в 2017-2020 годах» подпрограмма «Молодое поколение города Великие Луки» в период летних каникул с 13 июня по 7 июля в д. Клин Куньинского района будет организован детский лагерь (5 смен по 5 дней). В работе лагеря примут участие 5 муниципальных общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6, МАОУ «Лицей № 11», МАОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 13).

В период каждой смены в лагере будут отдыхать 20 обучающихся под руководством 5 педагогов. Дети окажут посильную помощь в работах по восстановлению храма, по благоустройству территории при храме, по выращиванию плодоовощных и ягодных культур, помогут насельникам монашеской общины при Храме Воскресения Христова. Из них около 50 – дети, из неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки, а также дети, требующие повышенного внимания со стороны педагогов.

«Таким образом, летняя оздоровительная кампания 2017 года идёт в плановом порядке», – отметила Инна Репях.