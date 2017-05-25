Как «Автоплатеж ГИБДД» поможет сохранить ваши деньги

16:23, 25 мая 2017, ПАИ

Современный мир диктует свои правила: ты должен быть быстрым и маневренным, чтобы встроиться в информационный поток. Но есть еще и другой поток – транспортный, и порой в спешке мы совершаем ошибки, за которые расплачиваемся рублем.

Многие знают о том, что при оплате штрафа в первые 20 дней ГИБДД представляет скидку в размере 50% от суммы штрафа. Оперативно отследить и погасить его нажатием одной кнопки позволяет сервис Сбербанка «Автоплатеж ГИБДД».

Сегодня в рамках проекта «Диалог с экспертом» на распространенные вопросы ответит сотрудник банка Григорий Бомейко.

- В чем преимущество Автоплатежа перед другими способами оплаты?

- Автоплатеж в случае с оплатой штрафов ГИБДД – это еще и выгодный инструмент, так как Вы не пропустите 50% скидку. Многие люди пока еще живут по-старинке, предпочитая дождаться квитанцию и оплатить ее в офисе банка или на почте. На ожидание уходит время, и льготный период может быть упущен. Сбербанк предлагает такой инструмент как Автоплатеж –быстрый, удобный помощник, который позволяет не забивать себе голову квитанциями, которые нужно оплатить.

Только за первые 4 месяца 2017 года клиенты Псковского отделения воспользовались услугой Автоплатеж более 1 тыс. раз. По сравнению с прошлым годом среднемесячное количество Автоплатежей выросло более чем на 25%. Это говорит о том, что все большее количество людей выбирает цифровые сервисы.

- Как это работает?

- Допустим, Вы хотите раз в неделю получать смс от банка о наличии возможных штрафов, поскольку можете даже и не знать, что нарушили правила.

Итак, Вы сами или с помощью специалистов банка подключаете Автоплатеж и устанавливаете отчетный день – понедельник. Теперь каждый понедельник система будет проверять наличие у вас штрафов (или их отсутствие) и присылать Вам отчет. Удобно, не правда ли? Вопросом своевременной оплаты займется ваш помощник – Автоплатеж. С ним Вы будете чувствовать себя защищенным.

- А если я сейчас не готов платить штраф?

- Чаще всего люди боятся, что Автоплатеж спишет деньги самостоятельно вне зависимости от их желания. Это не так. Вы можете отклонить списание денежных средств, отправив код отмены, указанный в исходном сообщении. Автоплатеж не будет напоминать о долге каждый день. В следующий раз смс побеспокоит Вас только в установленный день отчета, снова предлагая оплатить имеющийся штраф.

Кстати, по Автоплатежу минимальная комиссия - 1% от суммы платежа. А подключение вообще бесплатное.

Подробности — на официальном сайте банка www.sberbank.ru.

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