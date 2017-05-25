0
16:52
Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне
16:23
Как «Автоплатеж ГИБДД» поможет сохранить ваши деньги
15:10
Иван Цецерский о реконструкции Гельдтовой бани: Завершаются процедуры получения всех разрешений
13:59
Вопрос о передаче в аренду Газпрому 26 километров трубы вызвал дискуссию на сессии городской Думы
11:26
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
11:04
В Пскове число магазинов на душу населения в 2,4 раза выше нормы
18:03
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Экономика

Как «Автоплатеж ГИБДД» поможет сохранить ваши деньги

Современный мир диктует свои правила: ты должен быть быстрым и маневренным, чтобы встроиться в информационный поток. Но есть еще и другой поток – транспортный, и порой в спешке мы совершаем ошибки, за которые расплачиваемся рублем.

Многие знают о том, что при оплате штрафа в первые 20 дней ГИБДД представляет скидку в размере 50% от суммы штрафа. Оперативно отследить и погасить его нажатием одной кнопки позволяет сервис Сбербанка «Автоплатеж ГИБДД».

Сегодня в рамках проекта «Диалог с экспертом» на распространенные вопросы ответит сотрудник банка Григорий Бомейко.

- В чем преимущество Автоплатежа перед другими способами оплаты?

- Автоплатеж в случае с оплатой штрафов ГИБДД – это еще и выгодный инструмент, так как Вы не пропустите 50% скидку. Многие люди пока еще живут по-старинке, предпочитая дождаться квитанцию и оплатить ее в офисе банка или на почте. На ожидание уходит время, и льготный период может быть упущен. Сбербанк предлагает такой инструмент как Автоплатеж –быстрый, удобный помощник, который позволяет не забивать себе голову квитанциями, которые нужно оплатить.

Только за первые 4 месяца 2017 года клиенты Псковского отделения воспользовались услугой Автоплатеж более 1 тыс. раз. По сравнению с прошлым годом среднемесячное количество Автоплатежей выросло более чем на 25%. Это говорит о том, что все большее количество людей выбирает цифровые сервисы.

- Как это работает?

- Допустим, Вы хотите раз в неделю получать смс от банка о наличии возможных штрафов, поскольку можете даже и не знать, что нарушили правила.

Итак, Вы сами или с помощью специалистов банка подключаете Автоплатеж и устанавливаете отчетный день – понедельник. Теперь каждый понедельник система будет проверять наличие у вас штрафов (или их отсутствие) и присылать Вам отчет. Удобно, не правда ли? Вопросом своевременной оплаты займется ваш помощник – Автоплатеж. С ним Вы будете чувствовать себя защищенным.

- А если я сейчас не готов платить штраф?

- Чаще всего люди боятся, что Автоплатеж спишет деньги самостоятельно вне зависимости от их желания. Это не так. Вы можете отклонить списание денежных средств, отправив код отмены, указанный в исходном сообщении. Автоплатеж не будет напоминать о долге каждый день. В следующий раз смс побеспокоит Вас только в установленный день отчета, снова предлагая оплатить имеющийся штраф.

Кстати, по Автоплатежу минимальная комиссия - 1% от суммы платежа. А подключение вообще бесплатное.

Подробности — на официальном сайте банка www.sberbank.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне
25 мая 2017
Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне
Как «Автоплатеж ГИБДД» поможет сохранить ваши деньги
25 мая 2017
Как «Автоплатеж ГИБДД» поможет сохранить ваши деньги
Иван Цецерский о реконструкции Гельдтовой бани: Завершаются процедуры получения всех разрешений
25 мая 2017
Иван Цецерский о реконструкции Гельдтовой бани: Завершаются процедуры получения всех разрешений
Вопрос о передаче в аренду Газпрому 26 километров трубы вызвал дискуссию на сессии городской Думы
25 мая 2017
Вопрос о передаче в аренду Газпрому 26 километров трубы вызвал дискуссию на сессии городской Думы
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
25 мая 2017
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля 3
В Пскове число магазинов на душу населения в 2,4 раза выше нормы
25 мая 2017
В Пскове число магазинов на душу населения в 2,4 раза выше нормы
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове
24 мая 2017
Конкурс проектов развития территории одного из заводов стартовал в Пскове
У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец
24 мая 2017
У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец

Идет загрузка...