Бойцы псковского ОМОНа продемонстрировали готовность к несению службы
В Пскове перед зданием отряда мобильного особого назначения отдела Росгвардии по Псковской области состоялся строевой смотр личного состава ОМОН. Готовность к обеспечению правопорядка продемонстрировали более 50 сотрудников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
В ходе строевого смотра проверена готовность сотрудников к службе, знание нормативно-правовых актов.
Начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов подчеркнул, что проведение строевых смотров поддерживает дисциплину в подразделениях, а также способствует формированию положительного имиджа сотрудников Росгвардии.
Кроме того, несколько сотрудников ведомства были поощрены за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности.