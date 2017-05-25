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Общество

Бойцы псковского ОМОНа продемонстрировали готовность к несению службы

В Пскове перед зданием отряда мобильного особого назначения отдела Росгвардии по Псковской области состоялся строевой смотр личного состава ОМОН. Готовность к обеспечению правопорядка продемонстрировали более 50 сотрудников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В ходе строевого смотра проверена готовность сотрудников к службе, знание нормативно-правовых актов.

Начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов подчеркнул, что проведение строевых смотров поддерживает дисциплину в подразделениях, а также способствует формированию положительного имиджа сотрудников Росгвардии.

Кроме того, несколько сотрудников ведомства были поощрены за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности.

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