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Спорт

Школьники из Пскова и Локни победили в финале областного этапа «Президентских спортивных игр»

24 мая в Пушкинских Горах прошел финал областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортподготовки региона.

В соревнованиях приняли участие 6 команд. В программу состязаний входили легкая атлетика, шашки, настольный теннис, баскетбол 3х3.

В итоге среди девушек первое место заняла Татьяна Апетенок Татьяна из Локни, второй стала Анна Клепова из Новосокольников. Замкнула тройку лидеров еще одна представительница Локни Анастасия Сергеева.

Среди юношей отличился Даниил Николаев (Псков). «Серебро» досталось Никите Ерофееву (Новосокольники), «бронзу» получил Александр Корепин (Псков).

Команды-призеры в общем зачете, их участники и представители были награждены грамотами Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, кубками и медалями.

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