0
15:29
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
20:45
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
15:25
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
13:53
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
13:02
Лемех для Николы (ФОТО)
17:11
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
11:19
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
Еще новости
Культура

Более 600 юных артистов приняли участие в Детском хоровом празднике в Пскове

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Зеленом театре Пскова состоялся традиционный Детский хоровой праздник, посвященный Дню букваря. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре, в сводном хоре из 450 человек приняли участие хоровые коллективы общеобразовательных и музыкальных школ, школ искусств Пскова и Порхова, Свято-Тихоновской православной гимназии. Дирижерами выступили Марина Кособокова и Инна Суровицкая, режиссером концерта – заслуженный работник культуры Лидия Чечельницкая. Ведущими праздника стали студенты театрального отделения Псковского областного колледжа искусств.

«В последние годы сложилась добрая традиция отмечать День славянской письменности и культуры хоровым праздником. День славянской письменности и культуры  – это праздник слова, а слово и музыка рождает песню. Пусть добрая песня объединяет наши сердца сегодня и всегда», - отметил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн, приветствуя участников и гостей праздника.

В исполнении сводного хора прозвучали лучшие детские песни Исаака Дунаевского, Алексея Рыбникова, Евгения Крылатова, Владимира Шаинского, Александры Пахмутовой, Николя Мишукова на слова Юрия Энтина, Николая Добронравова, Василия Лебедева – Кумача, Льва Ошанина и  других поэтов. Юным хористам  подпевали более 5 тыс. зрителей – их одноклассники и родители.

В мероприятии также приняли участие детские хореографические коллективы: театр танца «Русские узоры» и ансамбль «Радость», вокальный ансамбль «Фламинго» города Острова, вокальная студия «Город детства», заслуженная артистка России Светлана Коломеец. Интерактивное общение со зрителями провели ростовые куклы.

В заключение хорового праздника его участники исполнили гимн города Пскова, в небо были запущены воздушные шары.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
25 мая 2017
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
24 мая 2017
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
24 мая 2017
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
24 мая 2017
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
23 мая 2017
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...