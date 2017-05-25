Более 600 юных артистов приняли участие в Детском хоровом празднике в Пскове

18:02, 25 мая 2017, ПАИ

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Зеленом театре Пскова состоялся традиционный Детский хоровой праздник, посвященный Дню букваря. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре, в сводном хоре из 450 человек приняли участие хоровые коллективы общеобразовательных и музыкальных школ, школ искусств Пскова и Порхова, Свято-Тихоновской православной гимназии. Дирижерами выступили Марина Кособокова и Инна Суровицкая, режиссером концерта – заслуженный работник культуры Лидия Чечельницкая. Ведущими праздника стали студенты театрального отделения Псковского областного колледжа искусств.

«В последние годы сложилась добрая традиция отмечать День славянской письменности и культуры хоровым праздником. День славянской письменности и культуры – это праздник слова, а слово и музыка рождает песню. Пусть добрая песня объединяет наши сердца сегодня и всегда», - отметил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн, приветствуя участников и гостей праздника.

В исполнении сводного хора прозвучали лучшие детские песни Исаака Дунаевского, Алексея Рыбникова, Евгения Крылатова, Владимира Шаинского, Александры Пахмутовой, Николя Мишукова на слова Юрия Энтина, Николая Добронравова, Василия Лебедева – Кумача, Льва Ошанина и других поэтов. Юным хористам подпевали более 5 тыс. зрителей – их одноклассники и родители.

В мероприятии также приняли участие детские хореографические коллективы: театр танца «Русские узоры» и ансамбль «Радость», вокальный ансамбль «Фламинго» города Острова, вокальная студия «Город детства», заслуженная артистка России Светлана Коломеец. Интерактивное общение со зрителями провели ростовые куклы.

В заключение хорового праздника его участники исполнили гимн города Пскова, в небо были запущены воздушные шары.