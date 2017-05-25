Шесть спортивных лошадей смогли пересечь границу Псковской области со второй попытки

17:45, 25 мая 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) приостановлено движение автомобиля, в котором осуществлялся обратный ввоз шести спортивных лошадей из Литвы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной послужило отсутствие в ФГИС «Аргус» информации о вывозе этих животных с территории России для участия в соревнованиях, а также несоответствие сведений о кличке животного, заявленных в приложении к ветеринарному сертификату (Пунш-жеребец), в паспорте (Пунш), указанным в экспертизе, подтверждающей исследования на ИНАН, сап и случную болезнь (Пупси).

В результате специалисты запретили ввоз лошадей. Однако позже он был разрешен в соответствии с представленным письмом об ошибке, допущенной при оформлении экспертизы.