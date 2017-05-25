Международная конференция по вопросам воспитательной работы в вузах прошла в Пскове

18:11, 25 мая 2017, ПАИ

В псковском филиале Академии ФСИН России состоялась IX Международная научно-практическая конференция «Организация воспитательной и внеучебной работы в образовательных организациях высшего образования», в которой приняли участие курсанты и студенты России и Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

По итогам научного мероприятия победителем стала студентка Псковского государственного университета Екатерина Родина, которая выступила с докладом «Актуальное состояние и перспективы развития молодежных организаций в городе Пскове».

Второе место занял курсант Владимирского юридического института ФСИН России Дмитрий Яськов, представив научную работу «Анализ деятельности совета молодых юристов Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России».

Почетное третье место разделили между собой курсанты Академии ФСИН России Владимир Барсук и Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина Иван Полохов.

Отметим, что в научных мероприятиях X Международного научно-спортивно-творческого фестиваля «Псковское вече» приняли участие представители Академии МВД и Могилевского института Республики Беларусь, Санкт-Петербургского университета МВД России, Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, Владимирского юридического института ФСИН России, Академии ФСИН России, Псковского филиала академии, Новгородского университета имени Ярослава Мудрого и Псковского государственного университета.