Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне
На полигоне твердых бытовых отходов города Себежа механическим способом уничтожены более 58 тонн свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Партии подкарантинной продукции были задержаны ранее на территории Псковской области в ходе совместных с правоохранительными органами региона мероприятий по контролю за ввозом товаров из Белоруссии. Грузы перемещались без сопроводительных документов.