Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне

16:52, 25 мая 2017, ПАИ

На полигоне твердых бытовых отходов города Себежа механическим способом уничтожены более 58 тонн свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Партии подкарантинной продукции были задержаны ранее на территории Псковской области в ходе совместных с правоохранительными органами региона мероприятий по контролю за ввозом товаров из Белоруссии. Грузы перемещались без сопроводительных документов.