60% детских лагерей Псковской области готовы к оздоровительному периоду

17:21, 25 мая 2017, ПАИ

На данный момент 60% детских лагерей Псковской области готовы к оздоровительному периоду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что на протяжении пяти лет пожаров и гибели в детских оздоровительных лагерях региона допущено не было. В этом году на территории области запланирована работа 22 загородных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей.

В целях обеспечения пожарной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления детей управление ежегодно разрабатывает план практических мероприятий, направленных на недопущение пожаров и гибели на них детей. Так, в текущем году управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области издало распоряжение «О проведении сезонной профилактической операции «Отдых»»: с апреля в лагерях проводятся профилактические проверки и обследования, оказывается помощь руководителям в подготовке учреждений.

В ходе проверок и обследований особое внимание уделяется качеству проведения противопожарных инструктажей с обслуживающим персоналом; проведению практических занятий с членами добровольной пожарной дружины; знанию обслуживающим персоналом требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара; состоянию и исправности автоматических систем противопожарной защиты; наличию и исправности первичных средств пожаротушения; наличию минерализованных полос вокруг объектов, расположенных в лесах, либо в непосредственной близости от них.

По итогам проверок в некоторых оздоровительных детских учреждениях выявлены незначительные нарушения, в настоящее время руководители лагерей ведут работу по устранению нарушений. До момента заезда детей все нарушения во всех лагерях будут устранены в полном объеме, заверили в МЧС.

Кроме того, с персоналом и детьми каждой заезжающей смены будут проведены беседы по правилам пожарной безопасности, а также отрабатываться действия по эвакуации из помещений.