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Общество

«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с командиром ОМОН начнется 26 мая в 11:00

Псковское агентство информации начинает серию интервью со знаковыми «силовиками» Псковской области.

Дмитрий Салихов

В рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live люди, чья служба «и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна», расскажут о боевых операциях, о командировках в горячие точки, о бытовой стороне работы в силовых структурах. Первым героем проекта 26 мая станет командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов. Свои вопросы ему можно оставлять на странице  ПАИ-live.

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