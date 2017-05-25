«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с командиром ОМОН начнется 26 мая в 11:00
Псковское агентство информации начинает серию интервью со знаковыми «силовиками» Псковской области.
В рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live люди, чья служба «и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна», расскажут о боевых операциях, о командировках в горячие точки, о бытовой стороне работы в силовых структурах. Первым героем проекта 26 мая станет командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов. Свои вопросы ему можно оставлять на странице ПАИ-live.