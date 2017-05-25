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Общество

Стали известны члены жюри финала конкурса «Миссис Псков - 2017»

Стали известны члены жюри финального шоу конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

В жюри конкурса вошли:

Начальник Управления культуры администрации Пскова, председатель жюри Юрий Мартынов.

Член избирательной комиссии псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев.

Миссис Псков 2016, обладательница титула Business Woman на конкурсе красоты и таланта Миссис России Мира 2016, Mrs.Russia World 2016 Business Woman, Mrs.Globe Baltics 2016, Mrs.Globe 2016, Top-30 Mrs.Globe 2016, Best Mother awards Юлия Григорьева.

Мисс Псков 2015, титулованная топ-модель междунородных чемпионатов Европы в Париже, мира в Сеуле, в Ереване (Армения), топ-модель сборной команды России по визажу, топ- модель «Русский образ 2016» Валерия Иванова.

Мисс Псков 2016, участница кастинга «Мисс Россия», модель Валерия Голубева.

Мистер Псков 2017, абсолютный чемпион в категории мэнсфизик (2015), абсолютный чемпион Довмонтова Кубка 2016, 4 место на чемпионате России и Восточной Европы, ТОП-10 международных соревнований в Москве Mr. Olympia 2016 Никита Тропин.

Стилист, руководитель лаборатории стиля «Glance», стилист, руководитель модных медиа-проектов, в том числе «Модной Революции» газеты «Псковская правда» Елена Новичкова.

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