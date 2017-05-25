С бытом колонии строгого режима ознакомились псковские общественники

17:55, 25 мая 2017, ПАИ

В сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Андрея Томилина члены Общественной наблюдательной комиссии побывали в исправительной колонии № 4 в Серёдке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время визита члены комиссии осмотрели общежитие отряда № 4, карантинное отделение, объекты промышленной зоны и участок колонии-поселения, учебно-консультационный пункт, молельную комнату, клуб, блок комнаты длительных свиданий.

«Также проверена работа банно-прачечного комбината и столовой, где представители Общественной наблюдательной комиссии ознакомились с меню и оценили качество приготовления пищи. В ходе посещения учреждения нарушений общественными наблюдателями не выявлено», - уточнили в пресс-службе.