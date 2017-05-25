В Пскове прошёл I Региональный конгресс библиотекарей

19:42, 25 мая 2017, ПАИ

25 мая в Псковской областной универсальной научной библиотеке прошёл I Региональный конгресс библиотекарей. В мероприятии, организованном в преддверии Общероссийского дня библиотек, принимают участие сотрудники библиотек из всех районов области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомите Псковской области по культуре.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила присутствующих с приближающимся профессиональным праздником, поблагодарила их за самоотверженный, очень нужный всем труд. «Проведение I Регионального конгресса библиотекарей говорит о том, что библиотечное сообщество получает новое задание на общение, коммуникацию, развитие. Будем ждать от этого форума предложений и пожеланий в адрес Администрации области, которые мы выполним вместе с комитетом по культуре», - обратилась Вера Емельянова к участникам конгресса и пригласила их на Всероссийский библиотечный форум, который пройдет в Пушкинских Горах в июле.

Приветствуя работников библиотек, первый заместитель председателя Госкомитета по культуре Анна Бударина отметила: «Сегодня библиотека является центром развития культуры. Здесь реализуются различные интересные и перспективные проекты и программы – региональные, всероссийские, международные. Благодаря сотрудникам библиотек Псковская область является одним из самых читающих регионов России». Она пожелала всем благополучия, новых творческих успехов, профессиональных свершений и вручила почетные грамоты Госкомитета по культуре лучшим сотрудникам за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры региона.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталья Родионова поздравила присутствующих с праздником и вручила дипломы и ценные призы участникам конкурса «Библиотека года». Церемонию награждения участников конкурса продолжила Генеральный директор ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», председатель Псковской библиотечной ассоциации, заслуженный работник культуры Вера Павлова.

На открытии конгресса Вера Павлова получила почетный золотой знак российского профсоюза работников культуры за активную работу в профсоюзе.

Самым достойным сотрудникам библиотек за вклад в развитие культуры области также вручены благодарственные письма администрации Псковской области, благодарности Псковского областного Собрания депутатов, дипломы «За преданность профессии» и другие награды.

Отметим, что в программе конгресса также I Региональные библиотековедческие чтения, посвящённые 155-летию русского книговеда, библиографа, популяризатора науки и писателя Николая Рубакина; церемония награждения победителей первого областного конкурса «Библиотекарь пишущий»; награждение участников конкурса творческих работ специалистов библиотек области, обслуживающих детей и подростков, и другие мероприятия.