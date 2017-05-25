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Общество

В 200 тысяч рублей оценили в Великих Луках снос старого дома и сарая

Объявлен запрос котировок на выполнение работ по разборке ветхого дома и сараев в Великих Луках на улице Карцево, 9 
Максимальная цена контракта - 247 тысяч 208 рублей. Соответствующая информаци размещена на сайте госзакупок.

Также объявлен запрос котировок на снос ветхого дома и сараев в Вокзальном переулке, 7 в Великих Луках. Цена контракта составляет 199 тысяч 611 рублей. 

Дата и время окончания подачи котировочных заявок - 30 мая, срок выполнения работ должен составить15 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Источник финансирования обозначен бюджет города.

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