В 200 тысяч рублей оценили в Великих Луках снос старого дома и сарая

19:53, 25 мая 2017, ПАИ

Объявлен запрос котировок на выполнение работ по разборке ветхого дома и сараев в Великих Луках на улице Карцево, 9

Максимальная цена контракта - 247 тысяч 208 рублей. Соответствующая информаци размещена на сайте госзакупок.

Также объявлен запрос котировок на снос ветхого дома и сараев в Вокзальном переулке, 7 в Великих Луках. Цена контракта составляет 199 тысяч 611 рублей.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок - 30 мая, срок выполнения работ должен составить15 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Источник финансирования обозначен бюджет города.