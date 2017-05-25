Заражённую микробами рыбу обнаружили специалисты на складе в Псковской области
На один из складов временного хранения в Псковской области поступила партия солёно-сушёного жёлтого полосатика из Таиланда весом около 21.5 тонны. При проведении лабораторных исследований рыбы выявлено несоответствие образца требованиям по микробиологическим показателям, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Псковской области.
Также микробиологическим показателям не соответствовали 7,5 тонн солёно-сушёного тунца.
Управление предпринимает меры по пресечению опасных партий продукции.