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Заражённую микробами рыбу обнаружили специалисты на складе в Псковской области

На один из складов временного хранения в Псковской области поступила партия солёно-сушёного жёлтого полосатика из Таиланда весом около 21.5 тонны. При проведении лабораторных исследований рыбы выявлено несоответствие образца требованиям по микробиологическим показателям, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Псковской области.

Также микробиологическим показателям не соответствовали 7,5 тонн солёно-сушёного тунца.

Управление предпринимает меры по пресечению опасных партий продукции.

 

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