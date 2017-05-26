Отчётный концерт

14:31, 26 мая 2017, ПАИ

Май у Псковской городской Думы выдался месяцем насыщенным. Во-первых, депутаты трижды собирались на сессии, причём два заседания прошли в один день. А во-вторых, май оказался месяцем подведения итогов: о работе за 365 дней отчитались глава Пскова, глава администрации города, руководитель Контрольно-счётной палаты города, председатели думских комитетов и комиссии.

27 минут 30 секунд

Отчёты главы Пскова Ивана Цецерского и главы администрации Пскова Игоря Калашникова хоть и проходили в один день, 25 мая, но были разнесены по разным сессиям: Игорь Викторович выступил на 83-й, а Иван Николаевич – на 84-й.

Доклад главы администрации был гораздо скромнее. Не по содержанию, конечно, а по антуражу: он прошёл без губернатора, без большого числа зрителей и журналистов, его не раздавали в виде отдельного глянцевого издания. Но, тем не менее, отчёт состоялся.

Начал Игорь Викторович со слов благодарности в адрес губернатора области, сотрудников администрации, депутатов, главы города: за поддержку, за умение слышать и слушать. «Наши позиции не всегда совпадали, но в итоге мы всё равно находили совместное решение», - подчеркнул он.

Перейдя непосредственно к жизни города, глава администрации по традиции отметил, что 2016 год был не простым, как и предыдущий, прошёл в режиме жёсткой экономии, но социальную стабильность удалось сохранить.

Год, сообщил Игорь Калашников, город закончил с доходной частью бюджета в 4 млрд 368 млн рублей, что на 26% больше, чем в 2015-ом. Расходы составили 4 млрд 373 млн рублей, что также на 26% превышает показатели позапрошлого года. Основная часть средств – 68% - пошла на социальные обязательства, 22% - на сферу жилищно-коммунального хозяйства.

При этом 92% расходов бюджета - это финансирование 16-ти муниципальных программ. «Благодаря тесному взаимодействию и поддержке губернатора Псковской области Андрея Турчака и спикера регионального парламента Александра Котова одним из важных источников пополнения бюджета города были субвенции, субсидии, безвозмездные трансферты из областного и федерального бюджетов, на их долю пришлось 60% доходов города», - заявил глава администрации Пскова.

Он проинформировал, что в сфере образования на особом контроле в течение года был вопрос повышения заработной платы. В результате были достигнуты показатели, прописанные в «дорожных картах»: средняя зарплата педагогических работников составила 21 тыс. рублей, то есть 103,5% к прогнозному показателю, педагогические работники дошкольных учреждений в среднем получали более 17 тыс. рублей, что также превысило плановые цифры.

79% школьников Пскова в прошлом году обучались в первую смену, вторая смена была только в учебных заведениях Завеличья, улучшить ситуацию, напомнил Игорь Калашников, должна новая школа, построенная в деревне Борисовичи на окраине города.

Что касается детских садов, то в 2016 году был выполнен капитальный ремонт детсада № 49, где открыли 35 дополнительных мест для слабовидящих детей. Кроме того, в дошкольных учреждениях города удалось создать 345 мест в группах кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет. В течение года детсады посещали более 10 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Отметил глава администрации Пскова высокие результаты школьников на ЕГЭ, которые по 12-и предметам превысили среднеобластные показатели, а также участие псковичей в всероссийских предметных олимпиадах: их победителями и призёрами стали 14 учащихся школ города.

Говоря о патриотическом воспитании, Игорь Калашников сообщил, что 170 школьников вступили в ряды Юнармии, а, кроме того, в городе заработал кадетский корпус, и число его учеников в этом году будет удвоено. В этой связи он поблагодарил руководство 76-й дивизии за «большой вклад в обучение воспитанников кадетского корпуса».

Следующим пунктом доклада была сфера культуры. «В Пскове сложилась стабильная система начального художественно и музыкального образования: за год более 500 учащихся стали победителями разных конкурсов», - проинформировал глава администрации города. По его словам, в Пскове имеются около 100 творческих коллективов, за год были проведены порядка 100 художественных выставок.

В спорте, как оказалось, у псковичей тоже достаточно достижений: в городе культивируются 49 видов спорта, за год были проведены 436 соревнований, более тысячи горожан стали призёрами и победителями турниров различного уровня, 12 человек получили звания «мастер спорта», 100 – «кандидат в мастера спорта». Спортивной работой охвачены более 11 тысяч детей, занимаются спортом 126 человек с ограниченными возможностями.

В сфере ЖКХ, доложил Игорь Викторович, велись работы по прокладке теплотрасс, по подключению к коммуникациям новых объектов, в частности школы и перинатального центра, три котельные были реконструированы, ещё в пяти проведена замена оборудования. Только на реконструкцию теплотрасс потратили 70 млн рублей.

На сумму 50 млн рублей Горводоканал Пскова за год выполнил работ по промывке систем и замене коммуникаций. Ещё одно достижение – это сдача в эксплуатацию водозабора в микрорайоне «Псковкирпич».

В области благоустройства и озеленения в 2016 году в Пскове была завершена реконструкция улицы Калинина и прилегающих к ней, установлено наружное освещение на участке от улицы Инженерной до Силово-Медведово, разыграны три крупных контракта на содержание дорог, проинформировал глава администрации города.

Напомнил он и о ремонте моста 50-летия Октября, о приведении в порядок 35 дворовых территорий и 6 подъездов к домам, об установке 3 километров пешеходного ограждения.

Продолжалось в 2016-ом решение жилищных проблем горожан: 11 семей получили новые квартиры, ещё шесть были переселены из ветхого жилья, по другим программам улучшили условия жизни 43 семьи, 51 жилое помещение было выделено детям-сиротам, молодым семьям выдали сертификатов на жильё на сумму 7 млн рублей, ещё 5,5 млн рублей пошли на компенсацию процентов по 117 договорам об ипотечных займах.

На продаже имущества, как следует из отчёта, города заработал 38,5 млн рублей (реализовать удалось 29 объектов), ещё 13,3 млн рублей были получены от аренды земельных участков. Игорь Калашников подчеркнул, что доходы от продажи имущества значительно выросли по сравнению с 2015 годом, и вообще процент выполнения плана приватизации в 2016-м был самым большим за последние годы.

Затронул глава администрации города и ситуацию на потребительском рынке, оборот субъектов которого за прошлый год составил 24 млрд рублей. За год, сообщил он, в городе открылись 18 новых магазинов, в том числе два по реализации фермерских продуктов, и теперь показатель по числу магазинов на душу населения в Пскове в 2,4 раза превышает нормативы.

Переплюнул город и норму по количеству мест в точках общественного питания на тысячу населения. Их приходится 69, а норма – 40. При этом за год открылись 24 новые точки общепита, а их оборот вырос на 6% по сравнению с 2015 годом.

«В этом году администрация продолжает реализовывать муниципальные программы, «майские указы» президента, ведёт подготовку к Ганзейским дням, запланированы расселение 20 аварийных домов, работа по внесению изменений в Генеральный план города, реконструкция улицы Свердлова, ремонт дорог, утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов», - обрисовал перспективу Игорь Калашников.

Он вновь поблагодарил за совместную работу Андрея Турчака, Александра Котова, главу Пскова, сотрудников администрации, депутатов. «Уверен, что, несмотря на сложности, мы сделаем многое на благо Пскова», - подвёл итог своему выступлению глава администрации.

«27 минут 30 секунд!», – «выключил секундомер» Иван Цецерский и предложил перейти к работе в формате вопросов и ответов.

«Это вопрос жизненный»

Первым слово взял депутат Григорий Турчин, его интересовала судьба тротуаров в Пскове, которые в большинстве своём требуют ремонта. Игорь Калашников отметил, что вот, например, в рамках реконструкции улицы Свердлова будут сделаны 3 километра тротуаров, готовится проект по улице Яна Фабрициуса, где тоже работы затронут пешеходные дорожки.

Второй вопрос от депутатов поступил на счёт перспектив Городского культурного центра. На это глава администрации Пскова сообщил, что в сумме на ремонт выделены около 5 млн рублей. «Большие деньги для города, - заметил он. - Будем менять вход, будет большое сооружение, связанное с доступной средой, будет благоустроен прилегающий парк с тротуарами».

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов обратил внимание на жалобы жителей микрорайона «Псковкирпич» по качество поступающей к ним воды, хотя в отчёте и прозвучало о запуске там нового водозабора. Игорь Калашников пояснил, что виной всему «динамический удар», который происходит при отключении скважины. Для наглядности он привёл в пример жёлтую воду, которая течёт из кранов псковичей летом при возобновлении горячего водоснабжения после профилактического отключения на две недели. Собственно, благодаря «динамическому удару» при пуске весь накопившийся в трубах мусор начинает двигаться вместе с водой. Ровно тоже самое происходит и в микрорайоне «Псковкирпич», где водозабор новый, а вот трубы старые. «Мы проблему знаем, мы её уберём», - пообещал глава администрации города.

Депутат Евгений Самуйлов поднял ещё одну застарелую проблему – окончание срока эксплуатации городского полигона твёрдых бытовых отходов.

«Это большой вопрос. Это вопрос жизненный для города», - прокомментировал Игорь Викторович и напомнил, что срок эксплуатации действующей свалки продлён до 1 января 2018 года и что создан областной оператор, отвечающий за отходы. «Это, конечно, задача областного оператора, но мы тоже должны что-то делать, - заявил глава администрации Пскова. - Проблема в том, что мы не можем расположить свалку на территории города, хотя мы знаем такое место и могли бы быстро решить вопрос. Сейчас идёт изучение близлежащих районов, имеющих лицензии на размещение мусора, потому что у них свалки не в черте города».

Из того, что сделал Псков на сегодняшний день, это, как сообщил Игорь Калашников, приобретены мощные мусоровозы и «очень дорогой барабан для переработки мусора», который позволит перерабатывать 70% отходов. «Запустим его в июне, надо будет депутатам, кстати, показать, - добавил он. - У нас одна из самых неплохих на Северо-Западе линий по переработке, даже петербуржцы приезжали смотреть».

Депутат Артур Гайдук – врач Станции скорой медицинской помощи – задал профильный вопрос о строительстве медицинского учреждения на Завеличье. Глава администрации города заверил, что оно будет построено, по крайней мере, такой объект имеется в новой версии Генерального плана Пскова.

Заместителя главы города Владимира Воробьёва волновала судьба стадиона «Электрон»: «Есть ли на сегодня нерушимая позиция по стадиону, будет ли он как спортивный объект или его застроят?»

Игорь Калашников вновь обратился к поправкам в Генплан, в соответствии с которыми зона «Электрона» - территория, «где минимизировано строительство неспортивных объектов, то есть там можно строить только спортивные объекты». «Если бы мы хотели что-то сделать для застройки стадиона, то могли на это пойти, но не пошли. Я считаю, что мы приняли правильное решение, - сказал он - Мы используем и мнение населения, что в городе мало открытых и закрытых стадионов для спорта. Нам бассейнов стало хватать, но не хватает льда, не хватает открытых площадок. Сейчас бьёмся за стадион «Машиностроитель», надеемся, что к Ганзе всё получится».

Однако, оказалось, что мнения властей мало, главное же в чьей собственности в итоге окажется земля «Электрона», которая сейчас находится в судебных решениях. «Всё будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля – в муниципальной, частной или в залоге у банка, - подчеркнул глава администрации города. - Нам надо будет найти инвестора, самим и региону будет трудно поднять. Мы встречались в Петербурге с людьми, которые готовы взяться, но вопрос земли».

Иван Цецерский, в свою очередь, отметил участие прокурора Пскова в том, что территория «Электрона» сохранена и не застроена. «Его участие в сохранении земли и нас с Игорем Викторовичем было решающим», - заявил он.

Парламентарий Елена Полонская спросила, можно ли в Пскове создать управляющую компанию с долей муниципалитета, поскольку на работающие в городе УК жители регулярно жалуются.

На это глава администрации города сказал, что жильцы обязаны контролировать работу управляющих компаний, обязаны сами занимать активную позицию. «Я однажды пришёл на собрание своего дома, тым были 6 человек, а квартир в доме 300!» - привёл он пример пассивности жильцов, которому противопоставил опыт жителей дома на улице Розы Люксембург, в котором всего 40 квартир, а они умудрились собрать 400 тысяч рублей и теперь из двор – один из лучших в городе. «Жильцы всё сами должны решать, а управляющие компании обязаны перед ними отчитываться», - подчеркнул Игорь Калашников.

Второй вопрос Елены Полонской был о точечной застройке на улице Народной, где, несмотря на мнение жителей, без проведения публичных слушаний, застройщик начал земляные работы. «Земля их, они там могут не только яму выкопать, но и что-то закопать», - ответил глава администрации города, но заверил, что возведение дома всё же будет только, если согласятся местные жители.

Депутат, а по основному роду деятельности директор Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Ольга Фёдорова обратила внимание на несколько скандальных историй с новой школой, касавшихся процедуры набора учащихся и «поборов», от которых шла речь 24 мая на совещании губернатора с главами районов.

Что касается первого пункта, то, по словам Игоря Калашникова, есть постановление, в котором указаны 19 домов от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской, из которых дети смогут пойти в новую школу. При этом набирают в это учебное заведение только 35 первоклассников. Глава администрации Пскова добавил, что после того, как завершится основной набор, с 1 июля будут распределены оставшиеся места.

«Вчера было озвучено, что собирают деньги на благоустройство пришкольной территории. Нам такие факты не были известны, - сообщил Игорь Калашников по второму пункту. - Сейчас директор, то есть человек, который планируется директором, находится у Седунова [Александр, начальник Государственно управления образования Псковской области], который решает этот вопрос. После Седунова она придёт ко мне».

Других вопросов к отчитывающемуся у присутствующих не возникло и депутаты утвердили представленный доклад.

«Мы вас поздравляем, - обратился Иван Цецерский к Игорю Калашников. - А вы переживали!»

Отчёт в глянце

Перерыв между 83-й и 84-й сессиями Псковской городской Думы был чуть более часа. За это время в зале заседаний успели переставить мебель, а ещё разложить на каждое посадочное место свежеотпечатанный глянцевый журнал, где на 48 страницах был опубликован отчёт главы Пскова.

К назначенному времени зал наполнился приглашёнными и просто желающими услышать доклад Ивана Николаевича, мест не хватило, и пришедшие в последнюю минуту размещались уже в коридоре. Количество журналистов тоже утроилось.

Во вступительной части своего доклада глава Пскова напомнил, что 2017 год – финальный для пятого созыва гордумы и в сентябре состоятся выборы. «Стремительное развитие нашего города - это итог совместной работы, - заявил он. - Несмотря на экономическую ситуацию, это была пятилетка продуктивных решений, сохранения социальной стабильности. Наш город выбрал для себя путь поэтапного качественного изменения: один капитальный объект сменяет другой, улучшая облик города. Реализация многих проектов стала возможной благодаря работе органов местного самоуправления с госорганами, с губернатором, с администрацией Псковской области, с Псковским областным Собранием».

Глава города сообщил, что за отчётный период городской парламент принял 448 решений, комитеты Думы провели 70 заседаний, на которых рассмотрели около 600 вопросов.

Он подчеркнул, что приоритетной задачей была мобилизация бюджетных средств и их рачительное использование, а также отметил хорошую работу комитета гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю.

Кроме того, Иван Цецерский заявил, что на высоком уровне было взаимодействие с главой администрации Пскова, оно велось в ежедневном режиме для решения насущных вопросов. Ещё он акцентировал внимание на своём участии во всех заседаниях Контрольно-счётной палаты Пскова, а также на том, что ежемесячно проводились координационные совещания.

Глава Пскова остановился на работе с обращениями граждан: за отчётный период в гордуму поступили свыше 4 тысяч официальных писем и заявлений, из них 287 - обращения граждан. Иван Цецерский провёл 12 приёмов граждан и более 100 встреч по личным вопросам. Он заверил, что практически все обращения горожан были удовлетворены и привёл несколько примеров.

Так, в течение прошлого года по заявлениям граждан велась работа по изысканию средств и затем по установке новых очистных сооружений в микрорайоне «Псковкирпич» и декабре 2016-го из кранов пошла очищенная вода. Кроме того, по обращению горожан был обновлён тротуар на улице Войсковой, а после общения с родителями псковских школьников принято решение о выделении средств на замену 500 окон в образовательных учреждениях города в этом году.

Большую часть своего отчёта глава города посвятил подготовке к Международным Ганзейским дням 2019 года, подчеркнув, что Псков получит на их проведение средств в шесть раз больше, чем были в своё время выделены Новгороду.

Он напомнил, что правительство РФ утвердило программу проведения Ганзы в Пскове, определив это событие как главный вектор развития города с перспективой до 2019 года. «Руководство Пскова и области заручилось поддержкой министерств в реализации плана подготовки Ганзейских дней, - сказал Иван Цецерский. - Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила всем задействованным в подготовке Ганзейских дней министерствам и ведомствам заложить в трехлетний бюджет 2017-2019 годов расходы на реализацию программных мероприятий. Соответствующее поручение было дано летом 2016 года в рамках заседания первого оргкомитета по подготовке международного фестиваля. Обсуждение реализации плана регулярно проходит в Москве на заседаниях рабочей группы под председательством Ольги Голодец».

Среди объектов, которые получат финансирование в рамках подготовки к Ганзе, Иван Цецерский назвал стадион «Машиностроитель», ансамбль Псковского кремля, студенческий кампус Псковского государственного университета.

Подводя итоги года, Иван Цецерский также отметил создание Общественной палаты города, одним из первых решений которой стала подготовка «Народного бюджета», и формирование Молодёжного совета Пскова, активно подключившегося к проекту «Народный парк», инициатором появления которого на Степановском лужке стал сам глава города.

Не обошёл Иван Цецерский и вопрос ремонта дорог, обратив внимание на то, что прошлом году деньги на это практически не выделялись в связи с финансированием реконструкции моста 50-летия Октября. Он подчеркнул, что в этом году ситуация будет иной и на капительный ремонт дорожного покрытия уже определены 150 млн рублей. «Нам надо ещё около 100 млн рублей, чтобы полностью закрыть проблему по всем улицам», - сказал глава города. Кроме того, он сообщил, что в этом году планируется отремонтировать дворов в три раза больше, чем в прошлом.

Напомнил Иван Николаевич о том, что вошёл в новый состав Совета по развитию местного самоуправления под председательством президента страны Владимира Путина. Здесь ему удалось на федеральном уровне поднять вопрос о землях военведа. «Псков имеет много таких земель, что, к сожалению, не позволяет содержать эти земли и развивать там экономику. Неоднократные совещания с Минобороны результата не дали», - сказал глава Пскова и добавил, что на межевание земель военведа по всей стране необходимы порядка 50 млрд рублей.

Говоря о связях с зарубежными городами, Иван Цецерский рассказал, что в 2016-ом отмечались 25-летие сотрудничества с общественно-полезным Союзом «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда», юбилей партнерских отношений с финским городом Куопио, в этом году празднуется 30-летие отношений с породненным городом Неймегеном (Нидерланды). Кроме того, в рамках партнёрских связей, как сообщил глава Пскова, город Тарту (Эстония) безвозмездно передал документацию по стадиону «Машиностроитель», а Нойс (Германия) пожертвовал средства на пандус в школе № 9.

Завершил отчёт глава Пскова серией благодарностей. «Хотел бы отдельное спасибо сказать аппарату городской Думы. Первый отдел - это отдел международных связей, где три человека полностью отрабатывают связи с 17 городами-партнёрами. Далее отдел по СМИ, где было 12 человек, а теперь работают только 5. Три человека трудятся в отделе кадров и документооборота. Хотел бы отдельно поблагодарить руководителя аппарата Светлану Комарову, которая координирует работу всех 10 отделов», - отметил Иван Николаевич.

Следующими благодарность получили депутаты: «Вы все работали одной командой. Даже один человек, представляющий одну фракцию, не почувствовал на себе давления 17 членов другой фракции. Была бы возможность не проводить выборы в сентябре, я бы оставил всех вас. Вы все подготовлены. Хотя за этот период мы обновились на 8 человек».

«Спасибо губернатору, - продолжил глава Пскова. - Мы вас поддерживаем, уважаем как человека, знаем, как вы отстаиваете интересны города на федеральном уровне. Спасибо вам от всех псковичей». Он отметил, что когда с Игорем Калашниковым отчитывался главе региона о принятом бюджете, то обозначил цифру в 40 млн рублей, необходимых на ремонт дворов, и Андрей Турчак изыскал эти средства для города, аналогичная ситуация, сказал Иван Цецерский, была и с дорогами, на которые благодаря губернатору выделены 150 млн рублей.

Кроме того, слова благодарности прозвучали в адрес силовиков, которые обеспечивают правопорядок в городе, вертолётчиков, спецназовцев и десантников, которые активно участвовали в патриотическом воспитании молодёжи. «Мы гордимся, тем, что лучшие подразделения находятся у нас в городе», - заявил Иван Цецерский.

Сказал он спасибо и простым псковичам за то, что они «активно включились в работу по общественному контролю и надзору». «Мы готовы всегда дать обоснованную реальную картину по любому вопросу. Будь то посадка цветов, будь то какой-то трёхлетний проект. Мы готовы дать ответ по любому вопросу», - заверил глава Пскова и завершил свой отчёт.

Посмотрев на часы, он констатировал, что отведённые на доклад полчаса перебрал на 5 минут.

Помощь зала

Право первым задать вопрос главе Пскова было предоставлено краеведу Натану Левину. Он рассказал, что когда узнал о строительстве нового моста через реку Великую в рамках Северного обхода Пскова и о том, что предлагается придумать название этому сооружению, написал статью, в которой предложил увековечить Ганзу, а ещё переименовать в Ганзейсткую набережную реки Псковы, которая сейчас официально называется Советской, но в просторечии с легкой руки застройщика известна как Золотая. «Необходимо вернуться к этому вопросу, отблагодарить Ганзейское движение и назвать мост Ганзейским. Это была бы память на многие века», - подчеркнул краевед. Он вручил газеты со своей публикацией на эту тему главе Пскова и губернатору Андрею Турчаку, сказав, что благодарен ему за всё то, что он сделал для присвоения Пскову звания города воинской славы.

«В ваших словах есть золотое зерно, - отреагировал на просьбу Натана Левина Иван Цецерский. - Андрей Анатольевич [Турчак] уже дал команду, чтобы это было вынесено на публичное обсуждение, было решением экспертного совета. Ганза – это событие, в рамках которого мы ходим привлечь дополнительные ресурсы, дать дополнительное развитие такой сфере как туризм».

У фельдшера Псковской городской поликлиники, общественника Ивана Васильева были три вопроса, правда, два из них оказались «не по адресу». Его интересовало, когда же в Пскове появится вытрезвитель, когда будет наведён порядок в доме Батова, и почему глава города так и не взял его на осмотр состояния улицы Рельсовой, хотя обещал.

На помощь к Ивану Цецерскому пришёл Андрей Турчак: «Вытрезвитель – это полномочия областного уровня, и задавать этот вопрос главе города некорректно». По его словам, первый этап работ по созданию такого учреждения профинансирован, муниципалитет выделил помещение, там ведётся ремонт. Всего на открытие вытрезвителя необходимы 8 млн рублей, 4 из которых уже были выделены, вторая часть финансирования поступит в ближайшее время. Губернатор подчеркнул, что сейчас необходимо провести строительные работы и закупить оборудование, а потом государственный комитет области по здравоохранению решит, на чьём балансе будет это учреждение.

«Дом Батова – тоже не уровень города. Ни городские, ни областные власти не устраивает ситуация с домом Батова», - заявил глава региона. Он проинформировал, что решён вопрос о выделении средств на противоаварийные работы и консервацию объекта, это позволит исключить проникновение посторонних в здание. «Надеемся, что дом Батова будет передан Северо-Западному управлению Минкульта, которое после консервации будет с Росимуществом заниматься поиском нового собственника», – пояснил Андрей Турчак.

Что касается улицы Рельсовой, то Иван Цецерский предложил общественнику выехать туда сразу после сессии, но обратил его внимание на то, что ремонт дорог в городе выполняется. «Делаем по 25 километров в год. Помните, какая была улица Старотекстильная? А теперь там гоняют под 100 километров в час и просят установить «лежачих полицейских», - отметил глава города. - На ремонт всех дорог объективно денег нет. Можно поменять глав города и администрации, но средства от этого не появятся. В своё время будучи главой администрации города Пётр Слепченко сказал, что на всё Пскову надо 50 млрд рублей, а это 10 годовых бюджетов!»

Кстати, уже вечером пресс-служба муниципалитета разместила информацию о выезде Ивана Цецерского и Ивана Васильева на улицу Рельсовую. В нём говорилось, что асфальто-бетонное покрытие на нескольких участках улицы требует ремонта, который будет произведен в рамках муниципальных контрактов струйно-инъекционным методом.

С целым списком вопросов выступил лидер Псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков. Начал он с судьбы депутатов, которым грозило лишение мандатов за неточности в отчёте о доходах за 2015 год, продолжил темой свалки, потому что глава Пскова «ни одного слова» о ней в своем отчёте не сказал. Интересовали Константина Вилкова и контракты, которые выиграли фирмы братьев Рейна и Георгия Кухи: «Торги на полмиллиарда рублей, которые выиграли Кухи. Полмиллиарда выделены на дороги, дороги говорят сами за себя! Вопрос по Гельдтовой бане - почему преференции у братьев Кухи. Брали ли вы взятки?». Далее шёл пункт о ситуации с МП «Комбинат благоустройства» и сокращением его сотрудников. Последний вопрос касался реконструкции улицы Свердлова. «Ганзейские дни - здорово и хорошо, но когда мы тратим полмиллиарда рублей на улицу Свердлова!.. За эти деньги можно отремонтировать Юбилейную, расширить Рижский», - возмутился «родинец».

По первому пункту Иван Цецерский заметил, что ни один депутат, допустивший ошибку в отчёте о доходах, не попал под процедуру, которая требует его отставки.

Что касается свалки, то глава Пскова обратил внимание на то, что эта тема рассматривалась в ходе отчёта Игоря Калашникова, но всё же сообщил, что по закону полигон ТБО не может размещаться в черте города, поэтому необходимо искать территорию, которая соответствует всем нормативам, но в другом муниципалитете.

«По Комбинату благоустройства все вопросы разрешены, - продолжил Иван Николаевич. – Имущество как было наше, так нашим оно и осталось, весь коллектив сохранён, никто не уволен».

Комментировать ситуацию с братьями Кухи глава Пскова начал с шутки: «Хотел сказать, лучше б я взял взятку!» «Гельдтова баня - это был публичный конкурс. Был определён победитель, - напомнил он. - Этот проект очень публичный, неоднократно был предметом обсуждения на общественном совете». Сейчас, по словам Ивана Цецерского, завершаются процедуры получения всех разрешений на проведение работ, в том числе, заключения на использование водных пространств. В ноябре 2016 года было получено разрешение на проведение работ до 2019 года. Он заверил, что Гельдтова баня сохранит свою функцию и облик. «Никаких сомнений быть не может!» - подчеркнул он.

По вопросу о контрактах на содержание дорог на сумму почти 500 млн рублей, Иван Цецерский заявил: «Это обеспечение жизнедеятельности всего города и она была соблюдена. Остальные нюансы оставим на стороне ФАСа и прокуратуры». Напомним, что речь идёт о конкурсах на содержание дорог Пскова, которые выиграли три компании, созданные, по данным псковских антимонопольщиков, в один день, расположены по одному адресу и ранее не принимавшие участие в подобных аукционах.

Подвёл итог отчёта главы Пскова губернатор Андрей Турчак. «Иван Николаевич достаточно подробно остановился на пятилетке работы этого состава Псковской городской Думы. Много было сделано, произошли изменения во всех сферах городской жизни», - сказал он.

Глава региона поблагодарил депутатов за совместную работу: «Вы работали как единый механизм!»

Он подчеркнул, что впереди всех ждёт большая работа, связанная с проведением Ганзейских дней. «Вы все участвуете в подготовке, и у меня нет никаких сомнений, что Псков ещё больше преобразится и станет ещё более комфортным для жизни горожан, потому что в первую очередь мы это делаем для самих горожан, а не для тех, кто приедет и уедет, хотя это тоже важно», - обратился губернатор к парламентариям.

Губернатор заострил внимание на увеличение доходов городского бюджета, напомнив, что когда-то они были всего 2 млдр рублей, а к концу 2016 года достигли почти 5 млрд рублей. «Мы действительно попали в зону турбулентности, и областной бюджет в 2015-2016 годах испытывал большие нагрузки, с этим связано, что некоторые наши проекты, которые должны были закончиться раньше, получили продолжение. Но ситуация меняется. Экономика ожидаемо растёт, те антикризисные меры, которые были реализованы, дали свой результат», - заявил Андрей Турчак.

Он выразил уверенность в том, что большинство депутатов планируют и хотят работать в новом созыве Псковской городской Думы. «По прозвучавшим вопросам мы видим, что избирательная кампания у некоторых уже началась, и пусть они ведут свою избирательную кампанию, а наша с вами задача – работать. Хотел бы пожелать всем интересной избирательной кампании, честной и чистой победы и дальнейшей работы на благо Пскова», - заключил глава региона.

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Отчётов на прошедших сессиях действительно было много. На 83-м заседании кроме главы администрации города с докладами о своей работе в период с 16 мая 2016 года по 15 мая текущего выступили председатели всех думских комитетов и комиссии.

Причём основное внимание уделялось посещаемости. Оказалось, что самыми дисциплинированными являются члены комиссии по депутатской этике – здесь вообще не было прогулов. В комитете по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению «один человек пропустил одно заседание», сообщил его председатель Игорь Сиротин. А вот глава комитента гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Сергей Гаврилов не стал скрывать имя прогульщика. Он сообщил коллегам, что депутат Сергей Барабанов крайне редко посещал заседания. Руководители остальных комитетов не переходили на личности и скромно сообщили, что кворум был на всех заседаниях.

Что касается непосредственно работы, то комитет гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству рассмотрел за год 110 вопросов, комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю - 115, комитет по социальным вопросам и молодёжной политике – 51, комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности – более 220, комитет гордумы по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению – 13.

Ещё одним отчитавшимся был председатель Контрольно-счётной палаты Пскова Василий Гончар. Он сообщил, что за год проведены 96 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. «Отмечается положительная динамика по снижению числа нарушений, в том числе, благодаря деятельности КСП, расширенным коллегиями палаты с участием депутатов и администрации», - доложил он.

Основная часть нарушений – 42% - касаются законодательства в сфере закупок, а вот число нарушений при формировании и исполнении бюджета по сравнению с прошлым годом сократилось на 46%. Теперь их доля в общем количестве всего 13%. Ещё 5% - это факты неисполнение бюджета.

Основная доля неэффективных расходов – это оплата административных штрафов, связанных с недофинансированием, сообщил Василий Гончар и добавил, что в результате 3 должностных лица были привлечены к ответственности. Позже, отвечая на вопросы депутатов, он подчеркнул, что легче предотвратить неэффективность расходования средств, чем потом их устранять. «Мы в своих актах указываем, а администрация оперативно принимает меры, в том числе привлекает к дисциплинарной ответственности», - сказал он.

Контрольных мероприятий в прошлом году палата провела 19, 8 из которых были внеплановыми. По их итогам направлены 16 представлений. «В ходе устранения нарушений законодательства в сфере закупок привлечены к ответственности 2 должностных лица. За допущенное нарушения законодательства наказано 1 должностное лицо», - проинформировал докладчик.

«Работали с органами прокуратуры, - продолжил он. - Туда направлялись материалы по итогам контрольных мероприятий, в результате 2 должностных лица привлечены к ответственности».

Василий Гончар заверил парламентариев, что основные задачи и функции, возложенные на КСП, были выполнены в полном объёме. Он поблагодарил главу Пскова и депутатов за активное участие в работе палаты, а Игоря Калашникова и администрацию города – за взаимодействие, «которое носит постоянный характер, что позволяет оперативно устранять выявленные недостатки».

Депутат Валерий Лесников спросил, на сколько расходятся бюджет и утверждённые муниципальные программы. «Есть некоторое отставание по приведению программ в соответствие с выделенными ассигнованиями бюджета, - ответил председатель КСП. - Администрация работает над тем, чтобы как можно быстрее это устранять».

Председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю Евгений Самуйлов поддержал докладчика: «Если бы мы бюджет меняли раз в квартал или раз в полгода, то можно было бы добиться соответствия программ и бюджета, но бюджет мы меняем часто и не успевают программы меняться. Тем не менее в прошлом году удалось и так добиться минимального разрыва между ними», - подчеркнул он. В целом парламентарий назвал контрольную работу КСП в 2016 году более результативной.

«Слаба Богу, что по докладам контрольно-счётных ревизоров хищений бюджетных средств не выявлено, - заявил Иван Цецерский. - Это главное в работе контрольно-счётных органов во всех муниципальных образованиях страны».

Сплошные плюсы

В мае гордума устанавливала не только рекорд по количеству проведённых сессий, но и по числу внесений поправок в бюджет. Собственно, первая в этом месяце сессия, которая состоялась 15 числа, и была «спровоцирована» изменениями в главный финансовый документ города. Тогда Иван Цецерский пояснил коллегам, что получены лимиты из областного бюджета на ремонт дорог и откладывать их рассмотрение на 10 дней не следует, чтобы быстрее закончить подготовку документации и выставить её на обсуждение.

Речь шла о поступлении 96,8 млн рублей в казну на ремонт дорог и ещё 39,5 млн - на создание комфортной городской среды.

На сессии 25 мая депутаты вновь рассматривали вопрос об увеличении доходной части бюджета. На этот раз поступила субсидия в 50 млн рублей, которые также идут на капитальный ремонт дорог.

В то же время произошло уменьшение областной субсидии в размере 6,68 млн рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Как пояснила парламентариям начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт, это связано с утонением стоимости окончания работ по реконструкции улицы Калинина с примыкающими к ней улицами Детской, Георгиевской, Красных просвещенцев.

Кроме того, на 83-й сессии депутаты одобрили исполнение бюджета Пскова в первом квартале текущего года. Из доклада Тамары Винт следовало, что в первом квартале в казну поступили 839,2 млн рублей, или 23,1% от плановых назначений. Расходы за этот период составили 831,1 млн рублей, или 22% от плана. При этом по сравнению с 1-м кварталом прошлого года доходы выросли на 14,1%, а расходы – на 17%.

«У нас очень приличные цифры по доходам и расходам, - прокомментировал озвученные показатели председатель профильного комитета гордумы Евгений Самуйлов. - Неплохие цифры по погашению кредиторской задолженности. Первый квартал у нас на самом деле, если можно так сказать, с плюсом!»

Трубы горят

Самым острым вопросом среди всех, рассмотренных на майских сессиях, оказался пункт о даче согласия на передачу в аренду акционерному обществу «Газпром газораспределение Псков» муниципального имущества. Речь шла о трубах, по которым городским потребителям поступает газ.

Обсуждение затеял депутат Игорь Шеменев, который некоторое время назад работал в компаниях ООО «Псковрегионгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков». «Это передача коммерческой организации без проведения торгов. Как бы вы сегодня не проголосовали, я буду письменно обращаться и в прокуратуру, и в ФАС», - предупредил он коллег.

«Вопрос очень серьёзный», - согласился Иван Цецерский.

Заместитель главы администрации города Татьяна Иванова попыталась убедить парламентариев, обратившись к букве закона, который, по её словам, предусматривает исключения при передаче в аренду имущества. «Там есть пункт о передаче без торгов, если речь идёт о технологически связанных объектах. Это как раз сети, связанные технологически. Это не новые сети, построенные отдельно на окраине города. Это технологически связанные объекты», - настаивала она.

«Позиция администрации мне известна», - ответил на это Игорь Шеменев и пожелал услышать мнение прокуратуры. При этом он подчеркнул, что АО «Газпром газораспределение Псков» - коммерческая организация и не единственная, способная обслуживать газовые сети, таких предприятий, по его данным, в регионе более 20.

Прокурор города Александр Григорьев согласился с тем, что в законе действительно есть исключения, о которых говорит Татьяна Иванова. «В то же время я не совсем понимаю, кто мешал администрации направить письмо в антимонопольную службу и получить одобрение», - добавил он.

Тут же депутаты обнаружили, что в разных документах фигурируют то 22 километра труб, то 26. Оказалось, что вторая цифра верна, а остальное – это просто опечатка.

Глава Пскова в след за прокурором попытался выяснить, почему администрация не получила комментарий по представленному документу у ФАС. «Или вы настолько уверены в своей позиции?» - спросил он.

А Александр Григорьев заметил, что в подобных случаях даже прокуратуры делает запросы в антимонопольную службу.

«Я лично с [руководителем Псковского УФАС Ольгой] Милонаец трижды говорил, но нет у неё единого мнения», - включился в диалог Игорь Калашников и пообещал на следующей неделе получить от неё письменный комментарий.

«А что мешает провести конкурс? Выиграет «газораспределение» – пусть обслуживает», - продолжил Игорь Шеменев.

«Мы за то, чтобы было всё законно, но есть нюансы, которые я не хочу озвучивать», - сказал на это глава администрации города.

«Правильно говорит Шеменев, - поддержал коллегу по Думе Дмитрий Барабанов. - Если будет конкурс, то цена будет выше. Труба городская, но газ - газпромовский, и он должен подать его потребителям».

Евгений Самуйлов предложил не торопиться и отложить рассмотрение этого вопроса на следующую сессию, которая намечена на 14 июня. «Передавать надо, но как правильно?» - сказал он.

Одумался и Валерий Лесников, который сообщил, что на заседании комитета поддержал передачу трубы, но теперь согласен, что если провести конкурс, то цена будет выше. «Это наше право передать без конкурса, но не обязанность. Давайте в ФАС обратимся», - добавил он и тоже выступил за перенос вопроса на другое заседание.

Иван Цецерский предложил посмотреть на проблему с другой стороны: как цена аренды отразится на стоимости газа для потребителей.

Игорь Шеменев ему ответил, что тариф на газ устанавливается на государственном уровне.

В итоге уже и Игорь Калашников согласился с тем, что рассмотрение вопроса стоит перенести на 14 июня и пообещал лично сделать запрос в ФАС.

«Может быть, мы бы и набрали сейчас эти 13 несчастных голосов, которые требуются, но это фактически будет 50% депутатов «за» и 50% «против», - резюмировал Иван Цецерский и поставил на голосование перенос решения судьбы трубы на следующую сессию, за что и проголосовали депутаты.

Таким образом появилась надежда, что и на следующей сессии будет интересно.