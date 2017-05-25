Поверхностный водоотвод – эффективное решение проблем луж и ливневых потоков на городских улицах

18:01, 25 мая 2017, ПАИ

Вода - источник жизни на земле. Но в некоторых случаях она превращается в стихию, разрушающую все на своем пути. Речь идет о ливневых стоках. Последние доставляют немало проблем многим современным городам. Осенью, весной и летом во время обильного выпадения осадков на дорогах и тротуарах появляются многочисленные лужи, а иногда и настоящие водные потоки. Чем опасны такие явления и как с ними бороться?

Лужи и ливневые стоки на улицах - актуальная проблема современных городов

Рассматриваемые явления приводят к различным трудностям. Наиболее существенные среди них, это:

- ограничение нормального передвижения пешеходов и проезда транспортных средств;

- подтопление строений, расположенных в низменных зонах, в частность, подвальных и полуподвальных помещений;

- разрушение дорожных покрытий, существенная угроза потери прочности и надежности фундаментов зданий;

- порча растительности при глобальном разливании ливневых стоков.

Объекты повышенного риска при отсутствии решения проблемы - заправки, парковки, территории возле строений общественного назначения, дороги и тротуары, фундаменты построек. Чтобы предотвратить образование луж и распространение ливневых стоков, городские власти прибегают к различным мерам. Это установка бордюров, предупреждающих разливание вод, монтаж ливневых канализаций, собирающих излишнюю жидкость и т.д. Но чтобы эффективно решить проблему, эксперты рекомендуют прибегать к комплексным решениям.

Качественная система поверхностного водоотвода - нет лужам и ливневым потокам!

Эффективно справляться с поставленными задачами способны только комплексные решения. Подобные системы, как правило, включают в себя следующие элементы:

- системы сбора дождевых и талых вод с масштабных территорий (лотки);

- точечные приемники, обеспечивающие оперативный сбор на локальных участках.

Линейный водоотвод (см. подробнее) целесообразно обеспечивать на равнинных территориях, где исключается вероятность стекания жидкости в определенные точки. Вода в таких случаях равномерно разливается по местности. Чтобы обеспечить ее сбор, нужно по всей территории установить каналы, оснастив их желобами и решетками. Последние нужны для предотвращения проникновения в систему листьев и мусора, чреватых блокировкой прохождения потоков. На такие каналы возлагаются одновременно задачи дождеприемников и водоотводов.

Ключевой составляющей системы являются пескоприемники. Они предназначены для фильтрации ливневых вод от грунта, песка, камешков и прочих твердых включений. Монтировать пескопримники рекомендуется перед канализацией. Система поверхностного водоотведения нередко предусматривает наличие придворных поддонов, устанавливаемых у входов зданий, станций метро и прочих объектов. Эти элементы позволяют собирать грязь с обуви.

Точечный водоотвод. Многие городские улицы страдают от интенсивных течений в период сильных дождей и таяния вод. Спастись от них можно при помощи точечных элементов, используемых локально. В черте города они выступают в качестве вспомогательных решений к основной системе поверхностного водоотведения. Конструкция представлена в виде набора водоприемников. Их вкапывают в зонах, где наблюдаются наиболее существенные проблемы. В последующем вода, накопленная в приемниках, выводится в общую канализацию.

Чтобы система поверхностного водоотвода функционировала должным образом, ее необходимо тщательно проработать, оценив такие аспекты, как интенсивность осадков, особенности рельефа местности пр. Только использование качественных материалов и профессионально составленного плана поможет надолго забыть о проблемах луж и ливневых токов воды.

По материалам Standartpark.ru