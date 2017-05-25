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Общество

Глава Пскова лично убедился в необходимости ремонта улицы Рельсовой

Глава Пскова Иван Цецерский совершил рабочий выезд на улицу Рельсовую с целью осмотра состояния дорожного покрытия. В мероприятии также принял участие фельдшер Иван Васильев, который на состоявшейся сегодня, 25 мая, очередной 84-й сессии Псковской городской Думы поднял этот вопрос. Глава города предложил псковичу отправиться на место незамедлительно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Асфальто-бетонное покрытие на нескольких участках улицы требует ремонта, который будет произведен в рамках муниципальных контрактов струйно-инъекционным методом.

Напомним, на двух предыдущих сессиях городской Думы были внесены изменения в бюджет муниципалитета на 2017 год, согласно которым около 150 млн рублей будет направлено на ремонт более 20 улиц и участков дорог.

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