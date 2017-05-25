В Каннах освистали фильм украинского режиссёра

19:25, 25 мая 2017, ПАИ

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая» вызвал неодобрительную реакцию зрителей на Каннском кинофестивале, пишет РИА Новости.

После окончания пресс-просмотра киноленты собравшиеся в зале «Дебюсси» начали свистеть и улюлюкать, а аплодисментов практически не было.

«Кроткая» является вольной интерпретацией одноименной повести Федора Достоевского, в которой рассказывается о жизни жены ростовщика, однако действие происходит в современной России. В фильме главная героиня получает назад посылку, которую отправляла мужу в тюрьму, и едет в колонию, чтобы узнать о судьбе мужчины.

«Моей целью было исследовать мифологию российского постсоветского общества, культурный контекст, менталитет людей, населяющих эту сюрреалистичную страну»,— заявил режиссер накануне показа.

Фильм «Кроткая» снят на русском языке.

70-й Каннский международный кинофестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая.