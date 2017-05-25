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Общество

В деревнях Пушкиногорского народа прошёл противопожарный рейд

25 мая в деревнях Велье, Кокорино, Астахново и в Пушкинских Горах прошёл профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда прошли беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктированы 19 человек, распространено 35 листовок по предупреждению пожаров от палов сухой травы, правилам поведения в лесах в весенне-летний пожароопасный период.

Особое внимание уделялось разъяснению требований пожарной безопасности, о необходимости очистки земельных участков, граничащих с лесами от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов

 

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