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Общество

Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность

Возрастное ограничение в 65 лет установят для работы на должностях руководителя и заместителя руководителя государственной медицинской организации. По решению трудового коллектива главврачи смогут оставаться на посту до 70 лет. Такие поправки в Трудовой кодекс рекомендовал принять комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Лица, занимающие такие должности и достигшие возраста 65 лет, с их письменного согласия переводятся на другие должности, в соответствии с квалификацией.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что поправки дадут возможность главврачам, достигшим солидного возраста, сконцентрироваться на медицинской деятельности, работе с учениками, подготовке научных школ. Они должны обеспечить ротацию кадров, а с другой стороны, - преемственность кадров в медицинских учреждениях, уверен депутат.

«Речь идет не об увольнении его из профессии врача, а о том, чтобы освободить его от подписания платежек, выбивания труб для канализаций - речь идет об административно-хозяйственной работе», - уточнил Исаев.

Предусматривается переходный период, то есть те руководители, которые уже вышли за пределы указанного возраста и заключили соответствующие договоры, смогут продлить договоры не более чем на три года.

 

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