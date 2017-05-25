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Экономика

Страны ОПЕК согласились ограничить нефтедобычу ещё на 9 месяцев

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Цель продления сделки — устойчивое восстановление нефтяных котировок. Позднее члены картеля обсудят с представителями стран, в него не входящих, возможность пролонгации соглашения.

Стоимость нефти марки Brent на 20:20 по Москве составила 51,92 доллара за баррель. Это на 3,74% меньше, чем при закрытии предыдущей торговой сессии.

 

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