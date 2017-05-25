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Общество

В двух городах России в 2018 году не будут отключать горячую воду летом

В двух городах России в 2018 году не будут отключать горячую воду летом, пишет ТАСС.

Если технологический эксперимент Минстроя и сервисных компаний окажется успешным и экономически выгодным, горячую воду в России перестанут отключать, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Города для эксперимента пока не выбраны.

Пока Минстрой работает над сокращением срока отключения горячей воды. Сейчас он составляет две недели. «Мы планируем выйти, по нашим оценкам, к 2022 году на семидневный срок. Надеюсь, это удастся сделать раньше», - сказал министр.

 

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